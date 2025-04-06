Из курского приграничья вывезли 731 человека
Сотрудники МЧС, Минобороны, волонтеры с 12 марта вывезли 731 жителя из приграничных районов Курской области, сообщили в МЧС.
Людей доставляют в ПВР, где оказывают поддержку, в том числе психологическую, а также помощь по восстановлению документов. Круглосуточно по телефону горячей линии МЧС можно уточнить списки жителей, вывезенных из приграничья, наличие мест в ПВР.
С момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе прошлого года на линию поступило более 22 000 звонков.
Врио губернатора региона Александр Хинштейн подчеркивал, что ни один из жителей не погиб и не получил ранений в ходе возвращения домой. Все, кто нуждался в медицинской помощи, благополучно доставлены в областные медучреждения.
Российские военные освободили ключевой город региона – Суджу, сообщило 13 марта Минобороны РФ. Утром 6 августа 2024 г., когда ВСУ вторглись в Курскую область, сама Суджа, а также значительная часть населенных пунктов Суджанского района оказались под контролем украинской армии.