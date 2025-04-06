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Из курского приграничья вывезли 731 человека

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Сотрудники МЧС, Минобороны, волонтеры с 12 марта вывезли 731 жителя из приграничных районов Курской области, сообщили в МЧС.

Людей доставляют в ПВР, где оказывают поддержку, в том числе психологическую, а также помощь по восстановлению документов. Круглосуточно по телефону горячей линии МЧС можно уточнить списки жителей, вывезенных из приграничья, наличие мест в ПВР.

С момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе прошлого года на линию поступило более 22 000 звонков.

Врио губернатора региона Александр Хинштейн подчеркивал, что ни один из жителей не погиб и не получил ранений в ходе возвращения домой. Все, кто нуждался в медицинской помощи, благополучно доставлены в областные медучреждения.

Российские военные освободили ключевой город региона – Суджу, сообщило 13 марта Минобороны РФ. Утром 6 августа 2024 г., когда ВСУ вторглись в Курскую область, сама Суджа, а также значительная часть населенных пунктов Суджанского района оказались под контролем украинской армии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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