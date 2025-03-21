Песков указал на степень доверия Зеленскому после удара по станции «Суджа»

18 марта президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Глава российского государства поддержал предложение Трампа о 30-дневном взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре и дал военным соответствующую команду. На следующий день, 19 марта, Киев атаковал тремя беспилотниками объект на Кубани, сообщали в Минобороны.