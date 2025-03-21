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Песков указал на степень доверия Зеленскому после удара по станции «Суджа»

Ведомости

Информация об атаке на газораспределительную станцию «Суджа» свидетельствует о том, насколько можно верить слову президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Эта информация более чем красноречиво говорит о том, насколько можно верить слову Зеленского и членов его команды», – сказал Песков.

Согласно версии следствия, 20 марта украинские военные, незаконно вторгшиеся на территорию России, подорвали газораспределительную станцию «Суджа», в результате чего объект был значительно поврежден. Возбуждено уголовное дело о теракте.

18 марта президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Глава российского государства поддержал предложение Трампа о 30-дневном взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре и дал военным соответствующую команду. На следующий день, 19 марта, Киев атаковал тремя беспилотниками объект на Кубани, сообщали в Минобороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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