Песков указал на степень доверия Зеленскому после удара по станции «Суджа»
Информация об атаке на газораспределительную станцию «Суджа» свидетельствует о том, насколько можно верить слову президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Эта информация более чем красноречиво говорит о том, насколько можно верить слову Зеленского и членов его команды», – сказал Песков.
Согласно версии следствия, 20 марта украинские военные, незаконно вторгшиеся на территорию России, подорвали газораспределительную станцию «Суджа», в результате чего объект был значительно поврежден. Возбуждено уголовное дело о теракте.
18 марта президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Глава российского государства поддержал предложение Трампа о 30-дневном взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре и дал военным соответствующую команду. На следующий день, 19 марта, Киев атаковал тремя беспилотниками объект на Кубани, сообщали в Минобороны.