Российский Красный Крест помог найти в Курской области более 1400 жителей
Сотрудники Российского Красного Креста (РКК) узнали нахождение 1419 пропавших жителей Курской области – среди них 1098 гражданских лиц и 321 военный. Об этом сообщила организация в своем Telegram-канале.
Всего РКК принял 7061 обращение. Организации поступило 11 435 звонков для уточнения данных по обращениям и для получения психологической поддержки. Среди разыскиваемых людей 64,12% составляют жители Суджанского района, 10,96% – граждане, проживавшие в Кореневском районе, 8,33% – жители Глушковского района. Еще 16,59% пропавших человек проживали в других районах.
16 января уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом и представителями Международного комитета Красного Креста розыск без вести пропавших жителей Курской области. В повестке дня также были гуманитарные вопросы, в том числе передача гумпомощи, воссоединение семей, посещение пленных и обеспечение достойных условий их содержания.
10 января врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что с начала боев в регионе пропало 1174 человека, 240 из них уже обнаружили. Столько заявлений о пропаже людей поступило в полицию в период с августа 2024 г. по 10 января.
Боевые действия в Курской области длятся с 6 августа 2024 г., после вторжения украинских военнослужащих. В регионе объявлены режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального характера.