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Российский Красный Крест помог найти в Курской области более 1400 жителей

Ведомости

Сотрудники Российского Красного Креста (РКК) узнали нахождение 1419 пропавших жителей Курской области – среди них 1098 гражданских лиц и 321 военный. Об этом сообщила организация в своем Telegram-канале.

Всего РКК принял 7061 обращение. Организации поступило 11 435 звонков для уточнения данных по обращениям и для получения психологической поддержки. Среди разыскиваемых людей 64,12% составляют жители Суджанского района, 10,96% – граждане, проживавшие в Кореневском районе, 8,33% – жители Глушковского района. Еще 16,59% пропавших человек проживали в других районах.

16 января уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом и представителями Международного комитета Красного Креста розыск без вести пропавших жителей Курской области. В повестке дня также были гуманитарные вопросы, в том числе передача гумпомощи, воссоединение семей, посещение пленных и обеспечение достойных условий их содержания.

10 января врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что с начала боев в регионе пропало 1174 человека, 240 из них уже обнаружили. Столько заявлений о пропаже людей поступило в полицию в период с августа 2024 г. по 10 января.

Боевые действия в Курской области длятся с 6 августа 2024 г., после вторжения украинских военнослужащих. В регионе объявлены режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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