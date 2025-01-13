Захарова удивилась отсутствию реестра пропавших без вести жителей Курской области

Днем ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала о возвращении в Россию 46 жителей Курской области, вывезенных на Украину после вторжения украинской армии в регион. Среди возвращенных – 12 детей, в том числе один новорожденный, один ребенок до трех лет, а также инвалид-колясочник.