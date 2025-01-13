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Захарова удивилась отсутствию реестра пропавших без вести жителей Курской области

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сильно удивилась отсутствию реестра жителей Курской области, которые пропали без вести. Дипломат выразила свое недоумение в Telegram-канале.

Ранее 13 января врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что считает правильным «сформировать единый реестр всех пропавших без вести жителей курского приграничья, сделав его открытым и общедоступным».

«А что, его еще нет?! Давно пора сделать единый реестр», – отреагировала на эти слова Захарова.

Говоря о реестре, Хинштейн отмечал, что эта работа требует участия не только разных органов власти, но и волонтеров, общественных организаций и родственников пропавших. Врио главы региона пообещал, что облправительство «готово взять на себя координацию общих усилий».

23 ноября 2024 г. Российский Красный Крест (РКК) сообщил, что узнал нахождение 1253 пропавших жителей Курской области, в их числе – 982 гражданских и 281 военнослужащий. Тогда отмечалось, что с августа РКК получил более 6000 заявок на розыск пропавших, включая одиноких пожилых людей.

Днем ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала о возвращении в Россию 46 жителей Курской области, вывезенных на Украину после вторжения украинской армии в регион. Среди возвращенных – 12 детей, в том числе один новорожденный, один ребенок до трех лет, а также инвалид-колясочник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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