Красный Крест обнаружил 1253 пропавших жителей Курской области

22 ноября уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москальков сообщила о возвращении в Россию 46 жителей Курской области, которые были вывезены на Украину после вторжения украинских сил в регион. Среди возвращенных – 12 детей, в том числе один новорожденный ребенок, один – до трех лет, а также инвалид-колясочник.