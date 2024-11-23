Красный Крест обнаружил 1253 пропавших жителей Курской области
Российский Красный Крест (РКК) узнал нахождение 1253 пропавших жителей Курской области – среди них 982 гражданских и 281 военнослужащих. Это следует из сообщения в Telegram.
«С августа РКК получил более 6000 заявок на розыск пропавших, включая одиноких пожилых людей. Удалось восстановить связь или узнать судьбу 1253 человек. Работа продолжается», – говорится в сообщении.
22 ноября уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москальков сообщила о возвращении в Россию 46 жителей Курской области, которые были вывезены на Украину после вторжения украинских сил в регион. Среди возвращенных – 12 детей, в том числе один новорожденный ребенок, один – до трех лет, а также инвалид-колясочник.
На следующий день Москалькова сообщила, что совместно с губернатором Алексеем Смирновым встретила возвращенных из Украины курян. До возвращения в Курск россияне останавливались в Брянской области, писала Москалькова.
Боевые действия между Вооруженными силами (ВС) РФ и украинской армии в Курской области продолжаются с 6 августа. В Курской, Белгородской и Брянской областях объявлен режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера.