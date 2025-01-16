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Москалькова обсудила с Лубинцом розыск пропавших жителей Курской области

Ведомости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом и представителями Международного комитета Красного Креста (МККК) розыск без вести пропавших жителей Курской области и другие гуманитарные вопросы. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По словам Москальковой, встреча в четырехстороннем формате с участием омбудсменов России и Украины, главы региональной делегации МККК в РФ и Белоруссии Бориса Мишеля и главы делегации организации на Украине Юрга Эглина прошла впервые. В повестке дня были гуманитарные вопросы, включая передачу гуманитарной помощи, воссоединение семей, посещение пленных и обеспечение достойных условий их содержания.

«Состоявшийся диалог – большой шаг к укреплению доверия, реализации конкретных совместных действий во имя защиты прав человека на жизнь и безопасность», – отметила омбудсмен.

10 января временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что с начала боевых действий в региона пропало 1174 человека, 240 из них уже нашли. Столько заявлений о пропаже людей поступило в полицию в период с августа 2024 г. по 10 января.

Днем ранее Москалькова опубликовала список без вести пропавших курян, в него вошли 517 жителей. Позднее омбудсмен уточнила, что ее список разыскиваемых граждан составляется на основе обращений, написанных непосредственно ей и ее ведомству.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 г., после вторжения украинских сил. В регионе объявлены режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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