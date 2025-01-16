Москалькова обсудила с Лубинцом розыск пропавших жителей Курской области
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом и представителями Международного комитета Красного Креста (МККК) розыск без вести пропавших жителей Курской области и другие гуманитарные вопросы. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
По словам Москальковой, встреча в четырехстороннем формате с участием омбудсменов России и Украины, главы региональной делегации МККК в РФ и Белоруссии Бориса Мишеля и главы делегации организации на Украине Юрга Эглина прошла впервые. В повестке дня были гуманитарные вопросы, включая передачу гуманитарной помощи, воссоединение семей, посещение пленных и обеспечение достойных условий их содержания.
«Состоявшийся диалог – большой шаг к укреплению доверия, реализации конкретных совместных действий во имя защиты прав человека на жизнь и безопасность», – отметила омбудсмен.
10 января временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что с начала боевых действий в региона пропало 1174 человека, 240 из них уже нашли. Столько заявлений о пропаже людей поступило в полицию в период с августа 2024 г. по 10 января.
Днем ранее Москалькова опубликовала список без вести пропавших курян, в него вошли 517 жителей. Позднее омбудсмен уточнила, что ее список разыскиваемых граждан составляется на основе обращений, написанных непосредственно ей и ее ведомству.
Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 г., после вторжения украинских сил. В регионе объявлены режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального характера.