Москалькова обсудила с Лубинцом розыск пропавших жителей Курской области

10 января временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что с начала боевых действий в региона пропало 1174 человека, 240 из них уже нашли. Столько заявлений о пропаже людей поступило в полицию в период с августа 2024 г. по 10 января.