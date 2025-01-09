Москалькова опубликовала список имен 517 пропавших в Курской области граждан
Местонахождение 517 жителей Курской области остается неизвестным, их имена в своем Telegram-канале опубликовала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Обеспокоены судьбой жителей Курской области, с которыми долгое время не могут выйти на связь их родные и близкие. Публикую список из 517 разыскиваемых граждан на территории Курской области по обращениям, поступившим в мой адрес», – написала Москалькова.
В размещенном документе содержатся имена, даты рождения, а также адреса, по которым должны были бы находиться граждане, в основном это Суджанский район. Самый младший разыскиваемый в этом списке – 2023 г. рождения, также среди пропавших есть куряне в возрасте более 90 лет.
Москалькова призвала всех, кому известно о судьбе пропавших, сообщить по телефону горячей линии или через электронную форму на сайте омбудсмена.
Боевые действия между Вооруженными силами РФ и украинской армией в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 г. В регионе были объявлены режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера. В конце декабря Российский Красный Крест (РКК) сообщил, что с начала «кризиса» в приграничном регионе служба восстановления семейных связей РКК обработала почти 6800 заявок на поиск родных и близких. За это время удалось установить судьбу и восстановить семейную связь с 1379 лицами. В ноябре Москалькова сообщила о возвращении в Россию 46 жителей Курской области, которые были насильно вывезены на Украину после вторжения украинских сил в регион.