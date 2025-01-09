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Москалькова опубликовала список имен 517 пропавших в Курской области граждан

Ведомости

Местонахождение 517 жителей Курской области остается неизвестным, их имена в своем Telegram-канале опубликовала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Обеспокоены судьбой жителей Курской области, с которыми долгое время не могут выйти на связь их родные и близкие. Публикую список из 517 разыскиваемых граждан на территории Курской области по обращениям, поступившим в мой адрес», – написала Москалькова.

В размещенном документе содержатся имена, даты рождения, а также адреса, по которым должны были бы находиться граждане, в основном это Суджанский район. Самый младший разыскиваемый в этом списке – 2023 г. рождения, также среди пропавших есть куряне в возрасте более 90 лет.

Москалькова призвала всех, кому известно о судьбе пропавших, сообщить по телефону горячей линии или через электронную форму на сайте омбудсмена.

Боевые действия между Вооруженными силами РФ и украинской армией в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 г. В регионе были объявлены режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера. В конце декабря Российский Красный Крест (РКК) сообщил, что с начала «кризиса» в приграничном регионе служба восстановления семейных связей РКК обработала почти 6800 заявок на поиск родных и близких. За это время удалось установить судьбу и восстановить семейную связь с 1379 лицами. В ноябре Москалькова сообщила о возвращении в Россию 46 жителей Курской области, которые были насильно вывезены на Украину после вторжения украинских сил в регион.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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