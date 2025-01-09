Москалькова опубликовала список имен 517 пропавших в Курской области граждан

Боевые действия между Вооруженными силами РФ и украинской армией в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 г. В регионе были объявлены режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера. В конце декабря Российский Красный Крест (РКК) сообщил, что с начала «кризиса» в приграничном регионе служба восстановления семейных связей РКК обработала почти 6800 заявок на поиск родных и близких. За это время удалось установить судьбу и восстановить семейную связь с 1379 лицами. В ноябре Москалькова сообщила о возвращении в Россию 46 жителей Курской области, которые были насильно вывезены на Украину после вторжения украинских сил в регион.