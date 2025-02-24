Росавиация опровергла информацию об открытии аэропортов на юге России
Информация о срочном открытии аэропортов в центре и на юге России является ложной. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Кроме того, не соответствует действительности и информация о «сборе заявок на полеты». Новости об этом – «абсолютный фейк», заявили в пресс-службе.
Если произойдут изменения в работе аэропортов, Росавиация заранее официально об этом сообщит, предупредили в ведомстве.
24 февраля в Telegram-канале Mash появилась информация о подготовке к открытию аэропортов в Воронеже, Липецке, Симферополе и других городах. Сообщалось, что сотрудников вызывают для этого из отпусков.