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Ночью над российскими регионами сбили 59 украинских беспилотников

Ведомости

Дежурные российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 59 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Над Белгородской областью сбили 26 беспилотников, над Воронежской областью – 23, по три – в Курской, Брянской и Тамбовской областях и один – над акваторией Азовского моря.

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, в одном из районов области при падении обломков была повреждена линия электропередачи. В другом районе пострадала кровля частного дома. В СНТ в пригороде Воронежа осколками незначительно посекло несколько домов.

Около 5:00 брянский губернатор Александр Богомаз сообщил о двух сбитых беспилотниках. Пострадавших и разрушений, по его словам, нет.

После начала Вооруженными силами России спецоперации украинская армия регулярно пытается атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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