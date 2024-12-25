Ночью над российскими регионами сбили 59 украинских беспилотников
Дежурные российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 59 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Над Белгородской областью сбили 26 беспилотников, над Воронежской областью – 23, по три – в Курской, Брянской и Тамбовской областях и один – над акваторией Азовского моря.
По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, в одном из районов области при падении обломков была повреждена линия электропередачи. В другом районе пострадала кровля частного дома. В СНТ в пригороде Воронежа осколками незначительно посекло несколько домов.
Около 5:00 брянский губернатор Александр Богомаз сообщил о двух сбитых беспилотниках. Пострадавших и разрушений, по его словам, нет.
После начала Вооруженными силами России спецоперации украинская армия регулярно пытается атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.