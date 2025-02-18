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Путин поручил выплачивать по 65 000 рублей утратившим жилье в Курской области

Ведомости

Президент России поручил выплачивать жителям Курской области, утратившим свое имущество, 65 000 руб. ежемесячно до полного освобождения региона от вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

«Прошу средства такие из федерального бюджета изыскать и обеспечить необходимые выплаты», – сказал Путин. Выплаты будут дополнительными к тем, что сейчас получают жители.

В ходе совещания было отмечено, что всего имущества лишились 112 620 человек.

5 февраля депутаты Курской облдумы на заседании приняли региональный закон, который позволит жителям приграничья, получившим жилищные сертификаты взамен разрушенного жилья, вернуть свои земельные участки в собственность.

В тот же день на встрече с исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном президент отметил, что выплата в размере 150 000 руб. для жителей приграничья в Курской области является недостаточной. Также глава государства выразил мнение о возможности возврата земельных участков в собственность тем жителям, которые получили жилищные сертификаты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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