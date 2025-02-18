Путин поручил выплачивать по 65 000 рублей утратившим жилье в Курской области
Президент России поручил выплачивать жителям Курской области, утратившим свое имущество, 65 000 руб. ежемесячно до полного освобождения региона от вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он заявил на совещании с членами правительства.
«Прошу средства такие из федерального бюджета изыскать и обеспечить необходимые выплаты», – сказал Путин. Выплаты будут дополнительными к тем, что сейчас получают жители.
В ходе совещания было отмечено, что всего имущества лишились 112 620 человек.
5 февраля депутаты Курской облдумы на заседании приняли региональный закон, который позволит жителям приграничья, получившим жилищные сертификаты взамен разрушенного жилья, вернуть свои земельные участки в собственность.
В тот же день на встрече с исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном президент отметил, что выплата в размере 150 000 руб. для жителей приграничья в Курской области является недостаточной. Также глава государства выразил мнение о возможности возврата земельных участков в собственность тем жителям, которые получили жилищные сертификаты.