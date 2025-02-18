Путин поручил выплачивать по 65 000 рублей утратившим жилье в Курской области

В тот же день на встрече с исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном президент отметил, что выплата в размере 150 000 руб. для жителей приграничья в Курской области является недостаточной. Также глава государства выразил мнение о возможности возврата земельных участков в собственность тем жителям, которые получили жилищные сертификаты.