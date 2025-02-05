Путин считает возможным вернуть жителям Курской области утраченную землю

Путин считает возможным вернуть жителям Курской области утраченную землюПрезидент в ходе встречи с Хинштейном также поручил проработать программу восстановления приграничья
Президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным вернуть земли в собственность жителям Курской области, которые получили жилищные сертификаты. Об этом глава государства рассказал на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, сообщает пресс-служба Кремля.
Хинштейн напомнил о своей инициативе, которую он направил в областную думу 30 января. Этот документ позволит жителям приграничья, получившим жилищные сертификаты взамен разрушенного жилья, вернуть свои участки. Землю предлагают передавать в безвозмездное пользование на 6 лет. Если за это время человек построит на участке дом, то участок перейдет в его собственность.
«Я бы считал возможным вернуть людям землю в собственность, – сказал Путин. – Чтобы она не простаивала, можно просто обусловить возвращение земли в собственность условиями использования этой земли по назначению».
Выплаты в размере 150 000 руб. для жителей курского приграничья, которые потеряли имущество, президент назвал недостаточными. В ближайшее время этим вопросом займутся федеральные власти.
Также Путин поручил Хинштейну вместе с коллегами из правительства РФ проработать программу восстановления приграничных районов.
Врио губернатора Курской области пояснил, что определить параметры программы было бы целесообразно уже сейчас, не дожидаясь полного освобождения всех территорий. По его словам, это позволит избежать ненужных задержек и потерь времени.
«Это прямо сейчас надо начинать делать, – отметил Путин. – Я обязательно попрошу правительство, чтобы эта программа была подготовлена, разумеется, вместе с вами и с вашей командой, которая сейчас работает в Курске».
30 января Хинштейн сообщал о том, что правительство Курской области вместе с Дом.РФ создадут постоянно действующий штаб, который займется вопросами строительства нового жилья для жителей приграничья. По словам главы региона, в задачи этого органа будет входить формирование земельных участков для строительства коттеджных поселков и индивидуальных жилых домов в различных районах области. Впоследствии на этих участках будет построено новое жилье взамен утраченного.