Путин считает возможным вернуть жителям Курской области утраченную землю

Хинштейн напомнил о своей инициативе, которую он направил в областную думу 30 января. Этот документ позволит жителям приграничья, получившим жилищные сертификаты взамен разрушенного жилья, вернуть свои участки. Землю предлагают передавать в безвозмездное пользование на 6 лет. Если за это время человек построит на участке дом, то участок перейдет в его собственность.