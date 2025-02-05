Путин поддержал идею Хинштейна о введении ипотеки под 2% в Курской области
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею врио губернатора Курской области Александра Хинштейна о введении в регионе ипотеки со ставкой 2%.
5 февраля Путин и Хинштейн встретились в Кремле. Они обсудили вопросы денежных компенсаций по утрате имущества и возвращения земельных участков жителям Курской области. Кроме того, Хинштейн проинформировал Путина о программе восстановления пострадавшей инфраструктуры.
5 февраля депутаты Курской облдумы на заседании приняли региональный закон, который позволит жителям приграничья, получившим жилищные сертификаты взамен разрушенного жилья, вернуть свои земельные участки в собственность.
30 января врио губернатора Александр Хинштейн сообщил о создании штаба по вопросам строительства нового жилья для жителей приграничья.