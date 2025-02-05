Путин поддержал идею Хинштейна о введении ипотеки под 2% в Курской области

5 февраля Путин и Хинштейн встретились в Кремле. Они обсудили вопросы денежных компенсаций по утрате имущества и возвращения земельных участков жителям Курской области. Кроме того, Хинштейн проинформировал Путина о программе восстановления пострадавшей инфраструктуры.