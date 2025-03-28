Минобороны РФ заявило об освобождении от ВСУ села Гоголевка в Курской области
Подразделения российской группировки войск «Север» освободили от вооруженных сил Украины (ВСУ) село Гоголевка в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
Также нанесено поражение украинским военным формированиям около сел Горналь, Гуево и хутора Олешня в Суджанском районе. Кроме того, удары по ВСУ велись в районах населенных пунктов Сумской области Украины. Как утверждает Минобороны, потери противника за сутки превысили более 320 военнослужащих.
ВСУ нарушили госграницу РФ и вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. В регионе были объявлены режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. По данным Генерального штаба ВС России на 12 марта, под контроль удалось вернуть 86% территории региона, ранее занятой украинскими военными, ее общая площадь превышает 1100 кв. км.
27 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в своем Telegram-канале, что резервы вооруженных сил республики в Сумской области будут пополнены в связи с интенсификацией боевых действий.