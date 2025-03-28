Минобороны РФ заявило об освобождении от ВСУ села Гоголевка в Курской области

Также нанесено поражение украинским военным формированиям около сел Горналь, Гуево и хутора Олешня в Суджанском районе. Кроме того, удары по ВСУ велись в районах населенных пунктов Сумской области Украины. Как утверждает Минобороны, потери противника за сутки превысили более 320 военнослужащих.