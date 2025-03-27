Главком ВСУ заявил о переброске резервов в граничащую с РФ Сумскую область
Резервы вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области будут пополнены в связи с интенсификацией боевых действий, сообщил в своем Telegram-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Регион на севере и востоке граничит с Курской областью России.
«В ходе работы [в Сумской области] детально изучил все проблемные вопросы, касающиеся организации обеспечения боевых действий, а также принял решение о пополнении боеприпасов, дронов и перемещении резервов», – написал Сырский.
Он отметил, что это связано с активными попытками российских войск вытеснить украинских военных и перевести боевые действия на территорию Сумской области.
ВСУ нарушили госграницу РФ и вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. В регионе были объявлены режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера.
12 марта начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что под контроль удалось вернуть 86% территории региона, ранее занятой ВСУ, ее общая площадь превышает 1100 кв. км. В сводке Минобороны от 27 марта сообщается, что российские войска за минувшие сутки нанесли удары по ВСУ в районах 14 населенных пунктов Сумской области.