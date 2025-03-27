Главком ВСУ заявил о переброске резервов в граничащую с РФ Сумскую область

12 марта начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что под контроль удалось вернуть 86% территории региона, ранее занятой ВСУ, ее общая площадь превышает 1100 кв. км. В сводке Минобороны от 27 марта сообщается, что российские войска за минувшие сутки нанесли удары по ВСУ в районах 14 населенных пунктов Сумской области.