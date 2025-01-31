Песков: преступления ВСУ должны быть представлены международной общественности

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г., где с тех пор ведут бои с российскими войсками. 31 января официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что ведомство установило причастность украинских военнослужащих к убийству 22 человек в селе Русское Поречное в Суджанском районе. Среди них – старший солдат Евгений Фабрисенко, командир 11-й роты 4-го батальона с позывным «Кум» и трое военнослужащих с позывными «Мотыль», «Проводник» и «Художник» из 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. По версии СК, с 28 сентября по 24 ноября 2024 г. они убили 11 мужчин и трех женщин. Кроме того, украинские военные изнасиловали и убили восемь женщин. Тела убитых они перенесли в подвалы частных домов села Русское Поречное.