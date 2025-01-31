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Песков: преступления ВСУ должны быть представлены международной общественности

Ведомости

Международную общественность нужно информировать о преступлениях вооруженных сил Украины (ВСУ) в отношении мирных жителей, даже если она не желает на них обращать внимание, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на новость Следственного комитета (СК) России об установлении причастности пятерых военных ВСУ к убийствам и изнасилованиям в Курской области.

«Об этом нужно говорить, нужно озвучивать, показывать. Несмотря на всю глухоту международной общественности и нежелание обращать внимание на такие зверства, все равно нужно неустанно продолжать взывать к их совести и к их вниманию», – сказал Песков.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г., где с тех пор ведут бои с российскими войсками. 31 января официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что ведомство установило причастность украинских военнослужащих к убийству 22 человек в селе Русское Поречное в Суджанском районе. Среди них – старший солдат Евгений Фабрисенко, командир 11-й роты 4-го батальона с позывным «Кум» и трое военнослужащих с позывными «Мотыль», «Проводник» и «Художник» из 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. По версии СК, с 28 сентября по 24 ноября 2024 г. они убили 11 мужчин и трех женщин. Кроме того, украинские военные изнасиловали и убили восемь женщин. Тела убитых они перенесли в подвалы частных домов села Русское Поречное.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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