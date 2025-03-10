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Песков ответил на вопрос о сроках освобождения Курской области от ВСУ

Ведомости

Российские войска делают все, чтобы освободить Курскую область от украинских военных, но точных сроков возвращения территорий под контроль нет. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По Курской области, конечно, никаких там сроков нет. Конечно, наши военные делают все возможное, чтобы как можно скорее очистить нашу землю от боевиков. Мы не сомневаемся, что так и будет сделано», – ответил Песков на вопрос, есть ли какие-то временные рамки для возвращения территорий под контроль России.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили госграницу и вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г., где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В регионе был объявлен режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера.

17 января Минобороны РФ сообщило об освобождении около 801 кв. км, или 63% территории, изначально занятой ВСУ с момента вторжения в августе. После этого в феврале – марте российское ведомство также заявляло о возвращении под контроль еще нескольких населенных пунктов, среди них – Новая Сорочина, Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина, Свердликово, Николаево-Дарьино.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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