Песков ответил на вопрос о сроках освобождения Курской области от ВСУ

«По Курской области, конечно, никаких там сроков нет. Конечно, наши военные делают все возможное, чтобы как можно скорее очистить нашу землю от боевиков. Мы не сомневаемся, что так и будет сделано», – ответил Песков на вопрос, есть ли какие-то временные рамки для возвращения территорий под контроль России.