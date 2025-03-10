Песков ответил на вопрос о сроках освобождения Курской области от ВСУ
Российские войска делают все, чтобы освободить Курскую область от украинских военных, но точных сроков возвращения территорий под контроль нет. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«По Курской области, конечно, никаких там сроков нет. Конечно, наши военные делают все возможное, чтобы как можно скорее очистить нашу землю от боевиков. Мы не сомневаемся, что так и будет сделано», – ответил Песков на вопрос, есть ли какие-то временные рамки для возвращения территорий под контроль России.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили госграницу и вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г., где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В регионе был объявлен режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера.
17 января Минобороны РФ сообщило об освобождении около 801 кв. км, или 63% территории, изначально занятой ВСУ с момента вторжения в августе. После этого в феврале – марте российское ведомство также заявляло о возвращении под контроль еще нескольких населенных пунктов, среди них – Новая Сорочина, Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина, Свердликово, Николаево-Дарьино.