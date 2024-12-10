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Курский суд приговорил наемника из Новой Зеландии к 14 годам строгого режима

Ведомости

Курский областной суд заочно приговорил 36-летнего гражданина Новой Зеландии Джордана О’Брайена к 14 годам колонии строгого режима за наемничество. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

О’Брайен признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Суд установил, что в апреле 2022 г. иностранец прибыл на Украину. Там он участвовал в боевых действиях против российских военных и мирного населения в составе наемнической группировки «Темные ангелы». Ежемесячное вознаграждение О’Брайена было эквивалентно 450 000 руб. и выше.

В августе 2024 г. гражданин Новой Зеландии незаконно проник в Курскую область в составе воинского подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ). Там иностранец продолжил активно участвовать в боевых действиях на стороне Киева.

5 декабря Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил гражданина Грузии Георгия Ахалаю к 14 годам строгого режима по делу об участии в качестве наемника в вооруженном конфликте на стороне Украины. С мая 2022 г. по август 2024 г. грузин участвовал в боевых действиях на стороне Украины в составе Кавказского легиона. За это он получил вознаграждение, эквивалентное более 2,1 млн руб.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона для иностранных добровольцев после начала Россией спецоперации. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками. 4 октября 2024 г. директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников заявлял что численность участников интернационального легиона ВСУ достигла 18 000 человек из 85 стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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