Курский суд приговорил наемника из Новой Зеландии к 14 годам строгого режима
Курский областной суд заочно приговорил 36-летнего гражданина Новой Зеландии Джордана О’Брайена к 14 годам колонии строгого режима за наемничество. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
О’Брайен признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Суд установил, что в апреле 2022 г. иностранец прибыл на Украину. Там он участвовал в боевых действиях против российских военных и мирного населения в составе наемнической группировки «Темные ангелы». Ежемесячное вознаграждение О’Брайена было эквивалентно 450 000 руб. и выше.
В августе 2024 г. гражданин Новой Зеландии незаконно проник в Курскую область в составе воинского подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ). Там иностранец продолжил активно участвовать в боевых действиях на стороне Киева.
5 декабря Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил гражданина Грузии Георгия Ахалаю к 14 годам строгого режима по делу об участии в качестве наемника в вооруженном конфликте на стороне Украины. С мая 2022 г. по август 2024 г. грузин участвовал в боевых действиях на стороне Украины в составе Кавказского легиона. За это он получил вознаграждение, эквивалентное более 2,1 млн руб.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона для иностранных добровольцев после начала Россией спецоперации. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками. 4 октября 2024 г. директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников заявлял что численность участников интернационального легиона ВСУ достигла 18 000 человек из 85 стран.