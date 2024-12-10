Курский суд приговорил наемника из Новой Зеландии к 14 годам строгого режима

5 декабря Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил гражданина Грузии Георгия Ахалаю к 14 годам строгого режима по делу об участии в качестве наемника в вооруженном конфликте на стороне Украины. С мая 2022 г. по август 2024 г. грузин участвовал в боевых действиях на стороне Украины в составе Кавказского легиона. За это он получил вознаграждение, эквивалентное более 2,1 млн руб.