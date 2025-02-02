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СК завел дело против командира ракетной бригады ВСУ из-за удара по Судже

Ведомости

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Ростислава Карпуши по подозрению в совершении теракта в Судже Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

Уголовное дело возбуждено п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший смерть человека) после ракетного удара по интернату в Судже, который, как сообщало Минобороны, намеренно нанесли украинские военные.

По данным следствия, 1 февраля Карпуша отдал незаконный приказ своим подчиненным о нанесении ракетного удара по зданию школы-интерната, где находились мирные жители. Сообщалось о погибших и раненых.

СК намерен в ходе расследования установить все обстоятельства произошедшего и дать уголовно-правовую оценку действиям причастных к атаке лиц, говорится в сообщении. «Принимаются меры к установлению местонахождения Карпуши и его соучастников», – добавили в ведомстве.

Пуск ракет был осуществлен с территории Сумской области Украины, его зафиксировали российские средства ПВО, сообщало Минобороны РФ. Врио главы Курской области Александр Хинштейн назвал удар по интернату «преступлением, у которого нет прощения и нет сроков давности». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака в Судже была совершена российскими войсками, а в здании находились люди, которых готовили к эвакуации из города.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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