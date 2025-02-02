СК завел дело против командира ракетной бригады ВСУ из-за удара по Судже
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Ростислава Карпуши по подозрению в совершении теракта в Судже Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.
Уголовное дело возбуждено п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший смерть человека) после ракетного удара по интернату в Судже, который, как сообщало Минобороны, намеренно нанесли украинские военные.
По данным следствия, 1 февраля Карпуша отдал незаконный приказ своим подчиненным о нанесении ракетного удара по зданию школы-интерната, где находились мирные жители. Сообщалось о погибших и раненых.
СК намерен в ходе расследования установить все обстоятельства произошедшего и дать уголовно-правовую оценку действиям причастных к атаке лиц, говорится в сообщении. «Принимаются меры к установлению местонахождения Карпуши и его соучастников», – добавили в ведомстве.
Пуск ракет был осуществлен с территории Сумской области Украины, его зафиксировали российские средства ПВО, сообщало Минобороны РФ. Врио главы Курской области Александр Хинштейн назвал удар по интернату «преступлением, у которого нет прощения и нет сроков давности». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака в Судже была совершена российскими войсками, а в здании находились люди, которых готовили к эвакуации из города.