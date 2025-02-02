Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ по интернату в Судже Курской области

Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ по интернату в Судже Курской областиИнформации о числе пострадавших пока нет
Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно нанесли ракетный удар по интернату в Судже Курской области, сообщило Минобороны России.
Этот удар, подчеркнули в оборонном ведомстве, является военным преступлением Киева и направлен на отвлечение внимания мировой общественности «от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области». Пуск ракет был осуществлен с территории Сумской области Украины, его зафиксировали средства ПВО ВС РФ.
Врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что информации о числе пострадавших пока нет, но «в любом случае удар ракетами по интернату, где могли находиться люди, – это преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности».
1 февраля заместитель руководителя Следственного управления ГВСУ СК РФ полковник юстиции Андрей Дурасов сообщил, что ведомство возбудило уголовное дело по факту убийства мирных жителей в Русском Поречном. К настоящему моменту в селе найдены тела трех женщин и шести мужчин. Следствие установило, что они погибли в результате применения особой жестокости.
В конце декабря Хинштейн заявил, что оценить ущерб от атак ВСУ в приграничных районах Курской области сейчас невозможно. По его словам, оценку надо проводить качественно и безопасно для экспертов, потому что отправлять их сейчас в освобожденные села – это значит подвергать жизни этих людей опасности.
С начала вторжения в Курскую область в августе 2024 г., по информации Минобороны РФ, ВСУ потеряли на этом направлении более 54 270 военнослужащих.