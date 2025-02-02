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Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ по интернату в Судже Курской области

Информации о числе пострадавших пока нет
Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно нанесли ракетный удар по интернату в Судже Курской области, сообщило Минобороны России.

Этот удар, подчеркнули в оборонном ведомстве, является военным преступлением Киева и направлен на отвлечение внимания мировой общественности «от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области». Пуск ракет был осуществлен с территории Сумской области Украины, его зафиксировали средства ПВО ВС РФ.

Врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что информации о числе пострадавших пока нет, но «в любом случае удар ракетами по интернату, где могли находиться люди, – это преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности».

1 февраля заместитель руководителя Следственного управления ГВСУ СК РФ полковник юстиции Андрей Дурасов сообщил, что ведомство возбудило уголовное дело по факту убийства мирных жителей в Русском Поречном. К настоящему моменту в селе найдены тела трех женщин и шести мужчин. Следствие установило, что они погибли в результате применения особой жестокости.

В конце декабря Хинштейн заявил, что оценить ущерб от атак ВСУ в приграничных районах Курской области сейчас невозможно. По его словам, оценку надо проводить качественно и безопасно для экспертов, потому что отправлять их сейчас в освобожденные села – это значит подвергать жизни этих людей опасности.

С начала вторжения в Курскую область в августе 2024 г., по информации Минобороны РФ, ВСУ потеряли на этом направлении более 54 270 военнослужащих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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