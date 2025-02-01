Захарова: характер деяний ВСУ в Курской области необходимо представить в ООН
Характер действий украинских военных в Курской области должен быть представлен на международных площадках ООН, ОБСЕ и их профильных структур, а также зафиксирован представителями Красного Креста. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новые данные расследования убийств мирных жителей в селе Русское Поречное в Суджанском районе.
«Уверены, настоящая природа хунты Зеленского отчетливее всего проявилась именно в Русском Поречном, чье название, очевидно, стало одним из факторов для русофобского режима Киева и его вооруженных бандформирований: именно против всего русского воюет нынешняя постмайданная власть при поддержке «коллективного Запада», – указала дипломат.
Захарова напомнила, что российское внешнеполитическое ведомство уже давало развернутую оценку произошедшему. По ее словам, факты ведения украинскими военными огня при эвакуации российскими войсками тел погибших жителей в селе подтверждает преступную сущность киевского режима. Они знали, что совершают тяжелейшее преступление, и пытались уничтожить улики. В МИДе считают важным довести до мировой общественности сведения о преступлениях на временно оккупированных территориях Курской области. В распоряжении российских ведомств есть исчерпывающий массив доказательств карательных операций украинских сил против гражданского населения.
1 февраля заместитель руководителя Следственного управления ГВСУ СК РФ полковник юстиции Андрей Дурасов сообщил, что ведомство возбудило уголовное дело по факту убийства мирных жителей в Русском Поречном. К настоящему моменту в селе найдены тела трех женщин и шести мужчин. Следствие установило, что они погибли в результате применения особой жестокости.
Среди пленных украинских военных установлен боец, который непосредственно совершал убийства и другие тяжкие преступления в селе, уточнил Дурасов. Он признался в совершении изнасилований и убийств гражданских лиц, утверждая, что командование 92-й отдельной штурмовой бригады вооруженных сил Украины ставило ему и остальным военным задачи по проведению зачисток в Русском Поречном.