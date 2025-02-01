Захарова напомнила, что российское внешнеполитическое ведомство уже давало развернутую оценку произошедшему. По ее словам, факты ведения украинскими военными огня при эвакуации российскими войсками тел погибших жителей в селе подтверждает преступную сущность киевского режима. Они знали, что совершают тяжелейшее преступление, и пытались уничтожить улики. В МИДе считают важным довести до мировой общественности сведения о преступлениях на временно оккупированных территориях Курской области. В распоряжении российских ведомств есть исчерпывающий массив доказательств карательных операций украинских сил против гражданского населения.