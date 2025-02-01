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Захарова: характер деяний ВСУ в Курской области необходимо представить в ООН

Ведомости

Характер действий украинских военных в Курской области должен быть представлен на международных площадках ООН, ОБСЕ и их профильных структур, а также зафиксирован представителями Красного Креста. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новые данные расследования убийств мирных жителей в селе Русское Поречное в Суджанском районе.

«Уверены, настоящая природа хунты Зеленского отчетливее всего проявилась именно в Русском Поречном, чье название, очевидно, стало одним из факторов для русофобского режима Киева и его вооруженных бандформирований: именно против всего русского воюет нынешняя постмайданная власть при поддержке «коллективного Запада», – указала дипломат.

Захарова напомнила, что российское внешнеполитическое ведомство уже давало развернутую оценку произошедшему. По ее словам, факты ведения украинскими военными огня при эвакуации российскими войсками тел погибших жителей в селе подтверждает преступную сущность киевского режима. Они знали, что совершают тяжелейшее преступление, и пытались уничтожить улики. В МИДе считают важным довести до мировой общественности сведения о преступлениях на временно оккупированных территориях Курской области. В распоряжении российских ведомств есть исчерпывающий массив доказательств карательных операций украинских сил против гражданского населения.

1 февраля заместитель руководителя Следственного управления ГВСУ СК РФ полковник юстиции Андрей Дурасов сообщил, что ведомство возбудило уголовное дело по факту убийства мирных жителей в Русском Поречном. К настоящему моменту в селе найдены тела трех женщин и шести мужчин. Следствие установило, что они погибли в результате применения особой жестокости.

Среди пленных украинских военных установлен боец, который непосредственно совершал убийства и другие тяжкие преступления в селе, уточнил Дурасов. Он признался в совершении изнасилований и убийств гражданских лиц, утверждая, что командование 92-й отдельной штурмовой бригады вооруженных сил Украины ставило ему и остальным военным задачи по проведению зачисток в Русском Поречном.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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