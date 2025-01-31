СК РФ сообщил об обнаружении тел девяти мирных жителей в селе Русское Поречное

31 января официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что ведомство установило причастность украинских военных к убийству 22 человек в Русском Поречном. Среди них – старший солдат Евгений Фабрисенко, командир 11-й роты 4-го батальона с позывным «Кум» и три военнослужащих с позывными «Мотыль», «Проводник» и «Художник» из 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. По версии СК, с 28 сентября по 24 ноября 2024 г. они убили 11 мужчин и трех женщин. Кроме того, украинские бойцы изнасиловали и убили восемь женщин. Тела они перенесли в подвалы частных домов в селе.