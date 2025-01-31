СК РФ сообщил об обнаружении тел девяти мирных жителей в селе Русское Поречное
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту убийства мирных жителей в селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил заместитель руководителя следственного управления ГВСУ ведомства – полковник юстиции Андрей Дурасов.
Он уточнил, что к настоящему моменту в селе обнаружены тела трех женщин и шести мужчин. Следствие установило, что они погибли в результате применения особой жестокости. У большинства из погибших связаны руки. По делу назначены судебно-медицинские и генетические исследования, проводятся допросы жителей Русского Поречного, ведется работа по установлению исполнителей преступлений и лиц, отдававших приказы об их совершении.
Среди пленных украинских военнослужащих установлен боец, который непосредственно совершал убийства и другие тяжкие преступления в селе, указал Дурасов. Пленный признался в совершении изнасилований и убийств гражданских лиц, утверждая, что командование 92-й отдельной штурмовой бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) ставило ему и другим военным задачи по проведению зачисток в Русском Поречном.
И.о начальника ОБУЗ Курска «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Татьяна Балеевских рассказала о поступивших в учреждение телах из села. Она уточнила, что погибшие были истощены, на их телах наблюдались признаки насильственной смерти. Преимущественно это были лица пожилого возраста.
Военнослужащий мотострелкового подразделения группировки войск Север с позывным «Лорд» сообщил, что в селе было обнаружено три подвала, в которых находились тела людей. Он заметил, что практические все тела были связаны, на них были следы гематом. У некоторых наблюдались огнестрельные ранения.
21 января врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что при освобождении Русского Поречного российские военные нашли в подвалах убитых и замученных мирных жителей. Он возложил вину за гибель мирных граждан на украинских военных и назвал произошедшее «геноцидом и преступлением против человечества».
31 января официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что ведомство установило причастность украинских военных к убийству 22 человек в Русском Поречном. Среди них – старший солдат Евгений Фабрисенко, командир 11-й роты 4-го батальона с позывным «Кум» и три военнослужащих с позывными «Мотыль», «Проводник» и «Художник» из 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. По версии СК, с 28 сентября по 24 ноября 2024 г. они убили 11 мужчин и трех женщин. Кроме того, украинские бойцы изнасиловали и убили восемь женщин. Тела они перенесли в подвалы частных домов в селе.