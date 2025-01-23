Минобороны: потери ВСУ в Курской области превысили 54 000 военных
С начала вторжения в Курскую область в августе 2024 г. вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на этом направлении более 54 270 военнослужащих, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
За минувшие сутки потери ВСУ составили более 270 военных, один человек сдался в плен, утверждает ведомство. Уничтожены также два танка, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин, 10 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
Согласно сводке, подразделения группировки войск «Север» ведут наступательные действия и нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ. Отражена одна контратака противника.
Боевые действия, как следует из сводки, сосредоточены в Суджанском районе Курской области. В частности, упоминается город Суджа, села Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Свердликово, Горналь, Казачья Локня, Мартыновка, Черкасское Поречное и др. Минобороны также сообщает об ударах по ВСУ в районах украинских населенных пунктов Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Мирополье и Юнаковка в Сумской области.
Всего за почти полгода боев на Курском направлении ВСУ потеряли 315 танков, 237 боевых машин пехоты, 1608 боевых бронированных машин, 1596 автомобилей, 387 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 98 станций радиоэлектронной борьбы и т. д., сообщает Минобороны РФ.
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. В регионе был объявлен режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. 17 января 2025 г. Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили около 801 кв. км, или 63% территории, изначально занятой ВСУ после вторжения (1268 кв. км).