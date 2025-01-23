Минобороны: потери ВСУ в Курской области превысили 54 000 военных

Боевые действия, как следует из сводки, сосредоточены в Суджанском районе Курской области. В частности, упоминается город Суджа, села Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Свердликово, Горналь, Казачья Локня, Мартыновка, Черкасское Поречное и др. Минобороны также сообщает об ударах по ВСУ в районах украинских населенных пунктов Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Мирополье и Юнаковка в Сумской области.