ВСУ атаковали Курскую и Белгородскую области в первые минуты нового года

Одновременно глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах в своем Telegram-канале. По его словам, в первые минуты нового года ВСУ обстреляли Шебекинский округ, но, по предварительным данным, пострадавших нет. В Шебекино повреждены остекления в двух многоквартирных домах. Также произошло аварийное отключение электроэнергии в селах Зиборовка и Муром. Информация о последствиях уточняется. Оперативные и аварийные службы начнут восстановительные работы в светлое время суток.