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ВСУ атаковали Курскую и Белгородскую области в первые минуты нового года

Ведомости

В первые минуты 2025 г. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Удар повредил газораспределительный шкаф в деревне Гирьи, расположенной примерно в 20 км от границы с Украиной. Жертв и значительных разрушений удалось избежать, газоснабжение домов не пострадало. Ракетная опасность в Курской области была объявлена с 0:05 до 0:09 мск.

Одновременно глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах в своем Telegram-канале. По его словам, в первые минуты нового года ВСУ обстреляли Шебекинский округ, но, по предварительным данным, пострадавших нет. В Шебекино повреждены остекления в двух многоквартирных домах. Также произошло аварийное отключение электроэнергии в селах Зиборовка и Муром. Информация о последствиях уточняется. Оперативные и аварийные службы начнут восстановительные работы в светлое время суток.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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