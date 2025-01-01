ВСУ атаковали Курскую и Белгородскую области в первые минуты нового года
В первые минуты 2025 г. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Удар повредил газораспределительный шкаф в деревне Гирьи, расположенной примерно в 20 км от границы с Украиной. Жертв и значительных разрушений удалось избежать, газоснабжение домов не пострадало. Ракетная опасность в Курской области была объявлена с 0:05 до 0:09 мск.
Одновременно глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах в своем Telegram-канале. По его словам, в первые минуты нового года ВСУ обстреляли Шебекинский округ, но, по предварительным данным, пострадавших нет. В Шебекино повреждены остекления в двух многоквартирных домах. Также произошло аварийное отключение электроэнергии в селах Зиборовка и Муром. Информация о последствиях уточняется. Оперативные и аварийные службы начнут восстановительные работы в светлое время суток.