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Суд в Курске арестовал пленного британского наемника Андерсона

Ведомости

Ленинский районный суд Курска отправил в СИЗО гражданина Соединенного королевства Джеймса Скотта Риса Андерсона, воевавшего на стороне украинской армии и попавшего в плен на территории региона. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

Решение было принято на закрытом судебном заседании. Уточняется, что Андерсон в составе украинских военных формирований незаконно пересек госграницу России и участвовал в боевых действиях в Курской области.

«Постановлением <...> в отношении Джеймса Скотта Риса Андерсона, гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, уроженца Банбери графства Оксфордшир, подозреваемого в совершении совокупности особо тяжких преступлений, представляющих особую общественную опасность, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

24 ноября ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщило, что Вооруженные силы (ВС) РФ взяли в плен наемника из Великобритании на курском направлении. В Telegram была распространена видеозапись с бывшим солдатом британской армии Андерсоном, который попал в российский плен в Курской области. По словам Андерсона, он служил связистом в британской армии с 2019 по 2023 г. и после увольнения записался в интернациональный легион Украины. 25 ноября министр иностранных дел страны Дэвид Лэмми заявил, что Лондон «сделает все возможное», чтобы поддержать Андерсона.

После начала специальной военной операции на Украине в 2022 г. в республике появился интернациональный легион по привлечению добровольцев из разных стран. О его создании объявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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