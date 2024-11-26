Суд в Курске арестовал пленного британского наемника Андерсона

24 ноября ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщило, что Вооруженные силы (ВС) РФ взяли в плен наемника из Великобритании на курском направлении. В Telegram была распространена видеозапись с бывшим солдатом британской армии Андерсоном, который попал в российский плен в Курской области. По словам Андерсона, он служил связистом в британской армии с 2019 по 2023 г. и после увольнения записался в интернациональный легион Украины. 25 ноября министр иностранных дел страны Дэвид Лэмми заявил, что Лондон «сделает все возможное», чтобы поддержать Андерсона.