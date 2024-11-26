Суд в Курске арестовал пленного британского наемника Андерсона
Ленинский районный суд Курска отправил в СИЗО гражданина Соединенного королевства Джеймса Скотта Риса Андерсона, воевавшего на стороне украинской армии и попавшего в плен на территории региона. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.
Решение было принято на закрытом судебном заседании. Уточняется, что Андерсон в составе украинских военных формирований незаконно пересек госграницу России и участвовал в боевых действиях в Курской области.
«Постановлением <...> в отношении Джеймса Скотта Риса Андерсона, гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, уроженца Банбери графства Оксфордшир, подозреваемого в совершении совокупности особо тяжких преступлений, представляющих особую общественную опасность, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.
24 ноября ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщило, что Вооруженные силы (ВС) РФ взяли в плен наемника из Великобритании на курском направлении. В Telegram была распространена видеозапись с бывшим солдатом британской армии Андерсоном, который попал в российский плен в Курской области. По словам Андерсона, он служил связистом в британской армии с 2019 по 2023 г. и после увольнения записался в интернациональный легион Украины. 25 ноября министр иностранных дел страны Дэвид Лэмми заявил, что Лондон «сделает все возможное», чтобы поддержать Андерсона.
После начала специальной военной операции на Украине в 2022 г. в республике появился интернациональный легион по привлечению добровольцев из разных стран. О его создании объявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.