МИД Великобритании пообещал поддержать попавшего в плен британского военного

14 марта Минобороны РФ сообщало, что на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников, на тот момент из них были убиты 5962. По данным военного ведомства, лидером по числу отправившихся на Украину наемников является Польша (прибыло – 2960). В конце апреля Следственный комитет (СК) РФ сообщил, что участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ принимают более 3100 иностранных наемников, а большая часть из них – американцы (816 человек).