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МИД Великобритании пообещал поддержать попавшего в плен британского военного

Ведомости

Лондон поддержит британского военного, попавшего в плен в Курской области, заверил министр иностранных дел страны Дэвид Лэмми, пишет The Independent.

«Я в курсе событий, и, конечно, мы сделаем все возможное, чтобы оказать этому гражданину Великобритании всю возможную поддержку», – сказал министр.

24 ноября в Telegram распространилось видео с бывшим солдатом британской армии, 22-летним Джеймсом Скоттом Рисом Андерсоном, попавшем в российский плен в Курской области. Андерсон сообщил, что служил связистом в британской армии с 2019 по 2023 гг. Он заявил, что записался в ряды интернационального легиона Украины после того, как потерял работу.

Интернациональный легион ВСУ по привлечению добровольцев из разных стран был создан после начала боевых действий на Украине в 2022 г. О создании объявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.

Боевые действия между Вооруженными силами (ВС) РФ и украинской армией в Курской области продолжаются с 6 августа. В Курской, Белгородской и Брянской областях объявлен режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Власти Украины заявляли, что операция должна была отвлечь ВС РФ с других направлений фронта.

14 марта Минобороны РФ сообщало, что на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников, на тот момент из них были убиты 5962. По данным военного ведомства, лидером по числу отправившихся на Украину наемников является Польша (прибыло – 2960). В конце апреля Следственный комитет (СК) РФ сообщил, что участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ принимают более 3100 иностранных наемников, а большая часть из них – американцы (816 человек).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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