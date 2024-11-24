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В Курской области взят в плен наемник из Великобритании

Ведомости

На курском направлении российские силы взяли в плен наемника из Великобритании, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«На Курском направлении в плен взят наемник из Британии», – рассказал источник агентства.

На стороне украинских сил против РФ воевал Джеймс Скотт Рис Андерсен. Видео с военным также разместил Telegram-канал «Тройка». В нем мужчина рассказывает, что с 2019 по 2023 г. он служил в ВС Великобритании в 22-м полку связи. После увольнения он подал заявку на вступление в украинский иностранный легион из-за проблем с финансами и семьей. Отец британца сидел в тюрьме, добавил он. На территорию Украины мужчина прибыл через Польшу. По данным Telegram-канала, наемника захватила «курская группировка».

14 марта Минобороны РФ сообщало, что на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников, из них уничтожены 5962. По данным военного ведомства, лидером по числу отправившихся на Украину наемников является Польша (прибыло – 2960, уничтожено – 1497). В конце апреля Следственный комитет (СК) РФ сообщил, что участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ принимают более 3100 иностранных наемников, а большая часть из них – американцы (816 человек).

В октябре директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что численность наемников в интернациональном легионе вооруженных сил Украины составляет 18 000 человек из 85 государств, включая страны постсоветского пространства. В ноябре стало известно, что во время боевых действий на Украине погиб 22-летний гражданин Великобритании Каллум Тиндал-Дрейпер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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