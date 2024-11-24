В Курской области взят в плен наемник из Великобритании

На стороне украинских сил против РФ воевал Джеймс Скотт Рис Андерсен. Видео с военным также разместил Telegram-канал «Тройка». В нем мужчина рассказывает, что с 2019 по 2023 г. он служил в ВС Великобритании в 22-м полку связи. После увольнения он подал заявку на вступление в украинский иностранный легион из-за проблем с финансами и семьей. Отец британца сидел в тюрьме, добавил он. На территорию Украины мужчина прибыл через Польшу. По данным Telegram-канала, наемника захватила «курская группировка».