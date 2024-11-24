В Курской области взят в плен наемник из Великобритании
На курском направлении российские силы взяли в плен наемника из Великобритании, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
На стороне украинских сил против РФ воевал Джеймс Скотт Рис Андерсен. Видео с военным также разместил Telegram-канал «Тройка». В нем мужчина рассказывает, что с 2019 по 2023 г. он служил в ВС Великобритании в 22-м полку связи. После увольнения он подал заявку на вступление в украинский иностранный легион из-за проблем с финансами и семьей. Отец британца сидел в тюрьме, добавил он. На территорию Украины мужчина прибыл через Польшу. По данным Telegram-канала, наемника захватила «курская группировка».
14 марта Минобороны РФ сообщало, что на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников, из них уничтожены 5962. По данным военного ведомства, лидером по числу отправившихся на Украину наемников является Польша (прибыло – 2960, уничтожено – 1497). В конце апреля Следственный комитет (СК) РФ сообщил, что участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ принимают более 3100 иностранных наемников, а большая часть из них – американцы (816 человек).
В октябре директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что численность наемников в интернациональном легионе вооруженных сил Украины составляет 18 000 человек из 85 государств, включая страны постсоветского пространства. В ноябре стало известно, что во время боевых действий на Украине погиб 22-летний гражданин Великобритании Каллум Тиндал-Дрейпер.