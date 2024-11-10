На Украине погиб участвовавший в боях на стороне ВСУ 22-летний британец

Тиндал-Дрейпер из графства Корнуолл служил в составе иностранного добровольческого взвода. По данным телеканала, он погиб 5 ноября, когда защищал наблюдательный пункт. Мать британца Кэролайн Тиндал рассказала в соцсетях, что ее сын «сражался до тех пор, пока не мог больше сдерживать» противника, пишет Sky News.