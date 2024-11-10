На Украине погиб участвовавший в боях на стороне ВСУ 22-летний британец
Во время боевых действий на Украине погиб 22-летний гражданин Великобритании Каллум Тиндал-Дрейпер, сообщает Sky News.
Тиндал-Дрейпер из графства Корнуолл служил в составе иностранного добровольческого взвода. По данным телеканала, он погиб 5 ноября, когда защищал наблюдательный пункт. Мать британца Кэролайн Тиндал рассказала в соцсетях, что ее сын «сражался до тех пор, пока не мог больше сдерживать» противника, пишет Sky News.
После начала конфликта в 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.
14 марта Минобороны РФ сообщало, что на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников, из них уничтожены 5962. По данным военного ведомства, лидером по числу отправившихся на Украину наемников является Польша. В апреле СК сообщил, что участие в конфликте на стороне ВСУ принимают более 3100 иностранных наемников.