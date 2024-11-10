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На Украине погиб участвовавший в боях на стороне ВСУ 22-летний британец

Ведомости

Во время боевых действий на Украине погиб 22-летний гражданин Великобритании Каллум Тиндал-Дрейпер, сообщает Sky News. 

Тиндал-Дрейпер из графства Корнуолл служил в составе иностранного добровольческого взвода. По данным телеканала, он погиб 5 ноября, когда защищал наблюдательный пункт. Мать британца Кэролайн Тиндал рассказала в соцсетях, что ее сын «сражался до тех пор, пока не мог больше сдерживать» противника, пишет Sky News.

После начала конфликта в 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.

14 марта Минобороны РФ сообщало, что на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников, из них уничтожены 5962. По данным военного ведомства, лидером по числу отправившихся на Украину наемников является Польша. В апреле СК сообщил, что участие в конфликте на стороне ВСУ принимают более 3100 иностранных наемников. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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