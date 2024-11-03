Тайвань сообщил о гибели своего солдата на Украине

По данным журналистов, мужчина в прошлом году вступил в международный легион украинских сил территориальной обороны, а через полгода присоединился к ВСУ. China Times писала, что он погиб 2 ноября в результате бомбардировки в Луганской области. До этого стало известно о гибели другого солдата из Тайваня в ноябре 2022 г., напоминает CNA. Шесть граждан все еще служат добровольцами на Украине, сообщили источники China Times.