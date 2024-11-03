Тайвань сообщил о гибели своего солдата на Украине
В ходе боевых действий на Украине погиб гражданин Тайваня, он воевал в составе вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает CNA. Смерть добровольца потвердили в тайваньском МИДе.
Заместитель пресс-секретаря МИД Сяо Куанвэй сообщил, что министерство связалось с семьей солдата и пообещало оказать помощь. Родственники погибшего военного отказались раскрывать его имя. При этом CNA со ссылкой на публикации в других СМИ пишет, что речь идет о 44-летнем ветеране командования сил специального назначения армии Тайваня У Чун-та.
По данным журналистов, мужчина в прошлом году вступил в международный легион украинских сил территориальной обороны, а через полгода присоединился к ВСУ. China Times писала, что он погиб 2 ноября в результате бомбардировки в Луганской области. До этого стало известно о гибели другого солдата из Тайваня в ноябре 2022 г., напоминает CNA. Шесть граждан все еще служат добровольцами на Украине, сообщили источники China Times.
После начала конфликта в 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.
14 марта Минобороны РФ сообщало, что на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников, из них уничтожены 5962. По данным военного ведомства, лидером по числу отправившихся на Украину наемников является Польша. В апреле СК сообщил, что участие в конфликте на стороне ВСУ принимают более 3100 иностранных наемников.