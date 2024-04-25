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СК: более 3100 наемников участвуют в конфликте на Украине на стороне ВСУ

Ведомости

Участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ принимают более 3100 иностранных наемников. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) РФ.

«У следствия имеются сведения об участии в боевых действиях на стороне Украины более 3100 наемников», – говорится в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что большая часть из них – американцы (816 наемников). На стороне ВСУ воюют также 719 граждан Канады, 694 британца и 712 граждан Грузии. СК уже направил для передачи в суд пять уголовных дел против наемников из США, Великобритании и Франции.

14 марта Минобороны РФ сообщало, что на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников, из них уничтожены 5962. По данным военного ведомства, лидером по числу отправившихся на Украину наемников является Польша (прибыло – 2960, уничтожено – 1497). Из США на Украину прибыло 1113 человек, из которых погиб 491 наемник, из Грузии – 1042 боевика (561 был уничтожен), из Канады – 1005 наемников (422 уничтожены), из Великобритании – 822 человека (360 уничтожены).

После начала конфликта в 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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