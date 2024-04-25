СК: более 3100 наемников участвуют в конфликте на Украине на стороне ВСУ
Участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ принимают более 3100 иностранных наемников. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) РФ.
«У следствия имеются сведения об участии в боевых действиях на стороне Украины более 3100 наемников», – говорится в сообщении.
В ведомстве обратили внимание, что большая часть из них – американцы (816 наемников). На стороне ВСУ воюют также 719 граждан Канады, 694 британца и 712 граждан Грузии. СК уже направил для передачи в суд пять уголовных дел против наемников из США, Великобритании и Франции.
14 марта Минобороны РФ сообщало, что на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников, из них уничтожены 5962. По данным военного ведомства, лидером по числу отправившихся на Украину наемников является Польша (прибыло – 2960, уничтожено – 1497). Из США на Украину прибыло 1113 человек, из которых погиб 491 наемник, из Грузии – 1042 боевика (561 был уничтожен), из Канады – 1005 наемников (422 уничтожены), из Великобритании – 822 человека (360 уничтожены).
После начала конфликта в 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.