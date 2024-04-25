14 марта Минобороны РФ сообщало, что на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников, из них уничтожены 5962. По данным военного ведомства, лидером по числу отправившихся на Украину наемников является Польша (прибыло – 2960, уничтожено – 1497). Из США на Украину прибыло 1113 человек, из которых погиб 491 наемник, из Грузии – 1042 боевика (561 был уничтожен), из Канады – 1005 наемников (422 уничтожены), из Великобритании – 822 человека (360 уничтожены).