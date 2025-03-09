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Российские системы ПВО перехватили 88 украинских беспилотников за ночь

Ведомости

Дежурные российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 88 украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь на 9 марта. Об этом сообщило Минобороны РФ.

52 беспилотника были нейтрализованы в Белгородской области, еще 13 – в небе над Липецкой областью, девять – в Ростовской области, восемь – в Воронежской и три – в Астраханской областях. По одному БПЛА сбили в Краснодарском крае, Рязанской и Курской областях.

Вечером 8 марта белгородской губернатор Вячеслав Гладков писал, что система ПВО сработала в Чернянском районе. По докладу главы района, пострадавших нет. В результате падения обломков беспилотника загорелась пристройка частного дома.

Украинская армия предпринимает атаки с 2022 г. после начала российской спецоперации. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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