Российские системы ПВО перехватили 88 украинских беспилотников за ночь

52 беспилотника были нейтрализованы в Белгородской области, еще 13 – в небе над Липецкой областью, девять – в Ростовской области, восемь – в Воронежской и три – в Астраханской областях. По одному БПЛА сбили в Краснодарском крае, Рязанской и Курской областях.