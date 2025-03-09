Российские системы ПВО перехватили 88 украинских беспилотников за ночь
Дежурные российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 88 украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь на 9 марта. Об этом сообщило Минобороны РФ.
52 беспилотника были нейтрализованы в Белгородской области, еще 13 – в небе над Липецкой областью, девять – в Ростовской области, восемь – в Воронежской и три – в Астраханской областях. По одному БПЛА сбили в Краснодарском крае, Рязанской и Курской областях.
Вечером 8 марта белгородской губернатор Вячеслав Гладков писал, что система ПВО сработала в Чернянском районе. По докладу главы района, пострадавших нет. В результате падения обломков беспилотника загорелась пристройка частного дома.
Украинская армия предпринимает атаки с 2022 г. после начала российской спецоперации. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.