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СК возбудил дело о наемничестве и теракте против гражданки Дании

Ведомости

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении гражданки Дании Аннабель Йоргенсен по делу о теракте и наемничестве. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело возбуждено по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 359 УК РФ (теракт и наемничество).

По данным СК, Йоргенсен принимает участие в вооруженном конфликте на территории РФ в качестве наемника, в ноябре она незаконно пересекла российско-украинскую границу и вторглась на территорию Курской области.

«Преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, она совершала преступные действия против мирных жителей региона», – говорится в сообщении.

С 6 августа на территории Курской области продолжаются бои между российскими и украинскими войсками после вторжения ВСУ. В субъекте власти объявили режим контртеррористической операции (КТО) и чрезвычайную ситуацию (ЧС) федерального характера. Из приграничных районов началась эвакуация мирных граждан. По данным Главного управления МЧС по Курской области на 28 октября, территории покинули 141 555 человек, из них уже вернулись к местам постоянного проживания более 45 000 граждан.

19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил, что «не может» и «не хочет» называть конкретную дату, когда ВСУ будут выбиты из Курской области. Он пояснил, что если ее услышат на линии боевого соприкосновения, то «они пойдут там, что бы кто бы то ни сказал, вот к этой дате», не считаясь с потерями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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