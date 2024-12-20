СК возбудил дело о наемничестве и теракте против гражданки Дании

19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил, что «не может» и «не хочет» называть конкретную дату, когда ВСУ будут выбиты из Курской области. Он пояснил, что если ее услышат на линии боевого соприкосновения, то «они пойдут там, что бы кто бы то ни сказал, вот к этой дате», не считаясь с потерями.