Александр Хинштейн приступил к работе врио главы Курской области

Александр Хинштейн приступил к работе врио главы Курской областиПока не все представители региональных властей поздравили его с назначением
Днем 7 декабря врио главы Курской области Александр Хинштейн прибыл в регион. В присутствии полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева его представили управленческой команде региона. Назначение Хинштейна, который был избран в Госдуму по одномандатному округу в Самарской области (теперь там предстоят довыборы в 2025 г.), было неожиданным. Несмотря на то что на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике в конце ноября приводили власти региона в качестве негативного примера выстраивания коммуникаций с местными жителями по проблемным вопросам, данных о возможной отставке губернатора Алексея Смирнова не было. Тот проработал на своем посту всего 207 дней: в качестве врио он был назначен 12 мая, в сентябре избрался (65,28% голосов) и покинул пост 5 декабря.
Один из источников «Ведомостей» говорил, что Смирнов – хороший губернатор, но для мирного времени. «По решению руководства я перехожу на новое место службы. Это большая ответственность, и я приложу все силы, чтобы оправдать оказанное мне доверие», – говорил он сам в Telegram-канале. При этом Смирнов вместе со Щеголевым присутствовал на церемонии представления Хинштейна в качестве врио губернатора в минувшую субботу. Экс-глава региона и министр транспорта Роман Старовойт, у которого Смирнов был первым замом, сообщил, что на «региональном и федеральном уровнях принято большое количество мер поддержки», но с организацией доведения их до людей возникли проблемы, особенно по части жилищных сертификатов.
Сразу после назначения еще в Москве 6 декабря Хинштейн провел встречу с вице-премьером по стройке Маратом Хуснуллиным, на которой в числе проблем обсуждалось оказание помощи пострадавшим жителям, а особенно вынужденным переселенцам из приграничья. Первая встреча с жителями Курской области прошла в пункте приема документов на жилищные сертификаты, куда врио приехал со Щеголевым. «Конечно же, большой пласт вопросов курян был связан с жилищными сертификатами, проблемами родственников, оставшихся в Судже, арендой земли», – написал Хинштейн в Telegram. Также он посетил местный монастырь «Коренная пустынь», вместе с полпредом пообщались с митрополитом Курским и Рыльским Германом и настоятелем монастыря. А 8 декабря Хинштейн прибыл в город Льгов. «Я обошел квартиры, поговорил с людьми. Мне очевидно, что сейчас необходимо кардинально перестраивать эту систему. Потому что помощь людям нужна незамедлительно. Особенно когда на улице морозы», – написал врио.
«У Хинштейна есть три возможные стратегии, – говорит глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. – Первая – коммуникационная. Это попытаться навести мосты с местными рассерженными жителями. Вторая – медийная. То есть предъявлять «похорошение» Курской области вне зависимости от того, как будут выдавливаться оттуда ВСУ. Третья – репрессивная. Начать предъявлять виновных в ситуации в области, в том числе переключая внимание на гражданские власти». «Понятно, что все три задачи актуальны, но определить их приоритетность еще предстоит», – считает эксперт.
При этом часть региональных элит пока никак не комментировала смену власти в регионе. Сенатор от заксобрания региона Александр Брыксин публиковал в своем Telegram-канале новости о назначении Хинштейна, а также посты и заявления нового врио губернатора. Второй сенатор, Алексей Кондратьев, которого назначил Смирнов в 2024 г., сначала опубликовал новость о назначении врио главы региона, затем обращение экс-губернатора.
Пока не было комментариев в соцсетях депутата Госдумы от Курской области («Единая Россия») Екатерины Харченко, а единоросс Иван Солодовников ограничился тем, что в своем Telegram-канале поделился новостями о назначении нового главы региона и его встречах. Депутат Ольга Германова более подробно описала перспективы Хинштейна: «Александр Евсеевич, безусловно, профессионал, руководствующийся собственными знаниями и наработанным опытом. Искренне пожелаю врио губернатора стать с курянами одной командой, заручившись доверием и поддержкой людей».
Спикер Курской облдумы Юрий Амерев («Единая Россия») никак на назначение в публичной плоскости не отреагировал. На страничках отделений парламентских партий (кроме КПРФ) о смене губернатора не сообщалось.
«Предположу, что курские элиты не слишком стремятся оказаться в зоне видимости врио губернатора, а и фронда, и избыточные лайки могут быть считаны как уязвимость и признак слабости, – отметил Виноградов. – Тем более будучи в курсе самарского опыта Хинштейна по довольно жесткой зачистке элит».