Александр Хинштейн приступил к работе врио главы Курской области

Сразу после назначения еще в Москве 6 декабря Хинштейн провел встречу с вице-премьером по стройке Маратом Хуснуллиным, на которой в числе проблем обсуждалось оказание помощи пострадавшим жителям, а особенно вынужденным переселенцам из приграничья. Первая встреча с жителями Курской области прошла в пункте приема документов на жилищные сертификаты, куда врио приехал со Щеголевым. «Конечно же, большой пласт вопросов курян был связан с жилищными сертификатами, проблемами родственников, оставшихся в Судже, арендой земли», – написал Хинштейн в Telegram. Также он посетил местный монастырь «Коренная пустынь», вместе с полпредом пообщались с митрополитом Курским и Рыльским Германом и настоятелем монастыря. А 8 декабря Хинштейн прибыл в город Льгов. «Я обошел квартиры, поговорил с людьми. Мне очевидно, что сейчас необходимо кардинально перестраивать эту систему. Потому что помощь людям нужна незамедлительно. Особенно когда на улице морозы», – написал врио.