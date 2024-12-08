Хинштейн призвал менять систему оказания помощи жителям Курской области

Депутат Госдумы Хинштейн был назначен на пост врио главы региона президентом РФ Владимиром Путиным 5 декабря, спустя почти четыре месяца после вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. В Кремле объяснили кадровую перестановку необходимостью кризисного управления. В качестве врио главы Курской области Хинштейн прибыл в регион 7 декабря. В тот же день он и полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев поговорили с жителями о проблемах в пункте приема документов на жилищные сертификаты.