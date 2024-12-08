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Хинштейн призвал менять систему оказания помощи жителям Курской области

Ведомости

В Курской области необходимо быстро перестраивать систему оказания помощи людям, дома которых пострадали при украинских атаках, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Новый глава регион рассказал в своем Telegram-канале, что прибыл в город Льгов, где ночью в результате атаки ВСУ пострадали несколько домов, в квартирах были выбиты стекла. Хинштейн отметил, что приехал в приграничный город, чтобы поддержать жителей и «разобраться, как эта система выстроена властью, как идет реагирование, как идет восстановление».

«Мне очевидно, что необходимо кардинально сейчас быстро перестраивать эту систему, потому что помощь нужна людям незамедлительно, особенно когда на улице отрицательные морозы», – сказал он.

Депутат Госдумы Хинштейн был назначен на пост врио главы региона президентом РФ Владимиром Путиным 5 декабря, спустя почти четыре месяца после вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. В Кремле объяснили кадровую перестановку необходимостью кризисного управления. В качестве врио главы Курской области Хинштейн прибыл в регион 7 декабря. В тот же день он и полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев поговорили с жителями о проблемах в пункте приема документов на жилищные сертификаты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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