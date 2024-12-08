Хинштейн призвал менять систему оказания помощи жителям Курской области
В Курской области необходимо быстро перестраивать систему оказания помощи людям, дома которых пострадали при украинских атаках, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Новый глава регион рассказал в своем Telegram-канале, что прибыл в город Льгов, где ночью в результате атаки ВСУ пострадали несколько домов, в квартирах были выбиты стекла. Хинштейн отметил, что приехал в приграничный город, чтобы поддержать жителей и «разобраться, как эта система выстроена властью, как идет реагирование, как идет восстановление».
«Мне очевидно, что необходимо кардинально сейчас быстро перестраивать эту систему, потому что помощь нужна людям незамедлительно, особенно когда на улице отрицательные морозы», – сказал он.
Депутат Госдумы Хинштейн был назначен на пост врио главы региона президентом РФ Владимиром Путиным 5 декабря, спустя почти четыре месяца после вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. В Кремле объяснили кадровую перестановку необходимостью кризисного управления. В качестве врио главы Курской области Хинштейн прибыл в регион 7 декабря. В тот же день он и полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев поговорили с жителями о проблемах в пункте приема документов на жилищные сертификаты.