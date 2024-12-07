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Хинштейн поговорил о проблемах с переселенцами из курского приграничья

Ведомости

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев поговорили с жителями о проблемах в пункте приема документов на жилищные сертификаты. Об этом Хинштейн рассказал в своем Telegram-канале.

«Заехали сюда без предупреждения, чтобы своими глазами увидеть, как организована эта работа», – объяснил он свое намерение анализировать проблемы курян «не из кабинета». 

Вопросы жителей были связаны с жилищными сертификатами, проблемами родственников, оставшихся в Судже, арендой земли. Хинштейн призвал жителей отправлять обращения через его чат-бот, страницу «ВКонтакте» и заверил, что будет лично их фиксировать. «В ближайшее время создадим и запустим понятный и удобный  механизм обратной связи для курян, в том числе для вынужденных переселенцев», – написал Хинштейн после первой встречи с жителями. 

В качестве врио главы Курской области Хинштейн прибыл в регион 7 декабря. Он начал знакомство с управленческой командой, посетил одну из главных святынь – Коренную пустынь. 

Депутат Госдумы Хинштейн был назначен на пост врио главы региона президентом РФ Владимиром Путиным 5 декабря, спустя почти четыре месяца после вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. В Кремле объяснили кадровую перестановку необходимостью кризисного управления. Министр транспорта Роман Старовойт, который ранее возглавлял Курскую область, также заявил, что у властей субъекта были проблемы в коммуникации с людьми и доведении мер поддержки. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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