Хинштейн поговорил о проблемах с переселенцами из курского приграничья

Вопросы жителей были связаны с жилищными сертификатами, проблемами родственников, оставшихся в Судже, арендой земли. Хинштейн призвал жителей отправлять обращения через его чат-бот, страницу «ВКонтакте» и заверил, что будет лично их фиксировать. «В ближайшее время создадим и запустим понятный и удобный механизм обратной связи для курян, в том числе для вынужденных переселенцев», – написал Хинштейн после первой встречи с жителями.