Хинштейн поговорил о проблемах с переселенцами из курского приграничья
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев поговорили с жителями о проблемах в пункте приема документов на жилищные сертификаты. Об этом Хинштейн рассказал в своем Telegram-канале.
«Заехали сюда без предупреждения, чтобы своими глазами увидеть, как организована эта работа», – объяснил он свое намерение анализировать проблемы курян «не из кабинета».
Вопросы жителей были связаны с жилищными сертификатами, проблемами родственников, оставшихся в Судже, арендой земли. Хинштейн призвал жителей отправлять обращения через его чат-бот, страницу «ВКонтакте» и заверил, что будет лично их фиксировать. «В ближайшее время создадим и запустим понятный и удобный механизм обратной связи для курян, в том числе для вынужденных переселенцев», – написал Хинштейн после первой встречи с жителями.
В качестве врио главы Курской области Хинштейн прибыл в регион 7 декабря. Он начал знакомство с управленческой командой, посетил одну из главных святынь – Коренную пустынь.
Депутат Госдумы Хинштейн был назначен на пост врио главы региона президентом РФ Владимиром Путиным 5 декабря, спустя почти четыре месяца после вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. В Кремле объяснили кадровую перестановку необходимостью кризисного управления. Министр транспорта Роман Старовойт, который ранее возглавлял Курскую область, также заявил, что у властей субъекта были проблемы в коммуникации с людьми и доведении мер поддержки.