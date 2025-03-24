Хинштейн: извинения Апачева не отменяют состава правонарушения
Извинения блогера и бывшего военкора Акима Апачева за граффити в Судже не отменяют состава административного правонарушения, сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«Извинять или не извинять блогера, изрисовавшего нецензурными граффити стены Суджи, решать не чиновникам: это должно быть решением жителей, в первую очередь тех, для кого Суджа – родной дом», – написал чиновник.
Накануне в сети завирусилось видео, где Апачев разрисовывал стены домов в Судже антиукраинскими надписями. Хинтшейн в тот же день написал, что в действиях блогера усматриваются «как минимум три состава административного правонарушения»: незаконный въезд в приграничную зону, использование ненормативной лексики, а также порча имущества и вандализм. Хинштейн сообщил, что поручил региональному комитету безопасности подготовить возбуждение административного производства, а заявления в полицию и прокуратуру будут поданы в ближайшее время.
Он назвал поступок блогера провокацией и «пиаром на крови». По словам чиновника, Апачев грубо отвечал местным жителям, возмущенным его действиями. Сам блогер предлагал возмущенным жителям приехать и закрасить его граффити. А тем, кто писал Апачеву в личные сообщения, блогер предлагал подраться. Видео с граффити в Судже появилось в Telegram-канале WarGonzo. В публикации приводились слова Апачева о том, что «русский художник обязан работать в прифронтовой зоне».
Апачев стал известным как автор песни «Лето и арбалеты», которую в сети называют неофициальным гимном ЧВК «Вагнер». Суджа была освобождена от украинских войск 13 марта. Город находился под контролем ВСУ с августа 2024 г. после их прорыва через границу в Суджанском районе.