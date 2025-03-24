Хинштейн: извинения Апачева не отменяют состава правонарушения

Накануне в сети завирусилось видео, где Апачев разрисовывал стены домов в Судже антиукраинскими надписями. Хинтшейн в тот же день написал, что в действиях блогера усматриваются «как минимум три состава административного правонарушения»: незаконный въезд в приграничную зону, использование ненормативной лексики, а также порча имущества и вандализм. Хинштейн сообщил, что поручил региональному комитету безопасности подготовить возбуждение административного производства, а заявления в полицию и прокуратуру будут поданы в ближайшее время.