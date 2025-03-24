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Хинштейн: извинения Апачева не отменяют состава правонарушения

Ведомости

Извинения блогера и бывшего военкора Акима Апачева за граффити в Судже не отменяют состава административного правонарушения, сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Извинять или не извинять блогера, изрисовавшего нецензурными граффити стены Суджи, решать не чиновникам: это должно быть решением жителей, в первую очередь тех, для кого Суджа – родной дом», – написал чиновник.

Накануне в сети завирусилось видео, где Апачев разрисовывал стены домов в Судже антиукраинскими надписями. Хинтшейн в тот же день написал, что в действиях блогера усматриваются «как минимум три состава административного правонарушения»: незаконный въезд в приграничную зону, использование ненормативной лексики, а также порча имущества и вандализм. Хинштейн сообщил, что поручил региональному комитету безопасности подготовить возбуждение административного производства, а заявления в полицию и прокуратуру будут поданы в ближайшее время.

Он назвал поступок блогера провокацией и «пиаром на крови». По словам чиновника, Апачев грубо отвечал местным жителям, возмущенным его действиями. Сам блогер предлагал возмущенным жителям приехать и закрасить его граффити. А тем, кто писал Апачеву в личные сообщения, блогер предлагал подраться. Видео с граффити в Судже появилось в Telegram-канале WarGonzo. В публикации приводились слова Апачева о том, что «русский художник обязан работать в прифронтовой зоне».

Апачев стал известным как автор песни «Лето и арбалеты», которую в сети называют неофициальным гимном ЧВК «Вагнер». Суджа была освобождена от украинских войск 13 марта. Город находился под контролем ВСУ с августа 2024 г. после их прорыва через границу в Суджанском районе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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