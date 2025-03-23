Хинштейн пообещал штраф блогеру Апачеву за граффити в Судже

Он назвал поступок блогера провокацией и «пиаром на крови». По словам чиновника, Апачев грубо отвечал местным жителям, возмущенным его действиями. Сам блогер предлагал возмущенным жителям приехать и закрасить его граффити. А тем, кто писал Апачеву в личные сообщения, блогер предлагал подраться. Видео с граффити в Судже появилось в Telegram-канале WarGonzo. В публикации приводились слова Апачева о том, что «русский художник обязан работать в прифронтовой зоне».