Хинштейн пообещал штраф блогеру Апачеву за граффити в Судже
Блогеру и бывшему военкору Акиму Апачеву грозит административное наказание за въезд в Суджу без разрешения и нанесение граффити, заявил врио главы Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
По его словам, в действиях Апачева усматриваются «как минимум три состава административного правонарушения»: незаконный въезд в приграничную зону, использование ненормативной лексики, а также порча имущества и вандализм. Хинштейн сообщил, что поручил региональному комитету безопасности подготовить возбуждение административного производства, а заявления в полицию и прокуратуру будут поданы в ближайшее время.
Он назвал поступок блогера провокацией и «пиаром на крови». По словам чиновника, Апачев грубо отвечал местным жителям, возмущенным его действиями. Сам блогер предлагал возмущенным жителям приехать и закрасить его граффити. А тем, кто писал Апачеву в личные сообщения, блогер предлагал подраться. Видео с граффити в Судже появилось в Telegram-канале WarGonzo. В публикации приводились слова Апачева о том, что «русский художник обязан работать в прифронтовой зоне».
Апачев стал известным как автор песни «Лето и арбалеты», которую в сети называют неофициальным гимном ЧВК «Вагнер». Суджа была освобождена от украинских войск 13 марта. Город находился под контролем ВСУ с августа 2024 г. после их прорыва через границу в Суджанском районе.