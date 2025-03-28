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В Курской области погиб Герой России Марат Тибилов

Ведомости

В Курской области при выполнении служебно-боевой задачи погиб Герой России майор Марат Тибилов, сообщили в Росгвардии.

Тибилов был офицером спецназа службы. В сообщении руководство и личный состав Росгвардии передают родным и близким погибшего слова соболезнования.

«Быть воином – жить вечно!» – говорится в сообщении.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 23 февраля писал в своем Telegram- канале о том, как президент РФ Владимир Путин вручал Тибилову «Золотую звезду» Героя России в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. В числе его заслуг он упоминул участие в остановке прорыва вооруженных сил Украины (ВСУ) 5 января.

Тибилов – уроженец Северной Осетии. Он принимал участие в спецоперации на Украине с первого дня. В 2022 г. был награжден двумя орденами Мужества за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в зоне боевых действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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