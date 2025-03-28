В Курской области погиб Герой России Марат Тибилов
В Курской области при выполнении служебно-боевой задачи погиб Герой России майор Марат Тибилов, сообщили в Росгвардии.
Тибилов был офицером спецназа службы. В сообщении руководство и личный состав Росгвардии передают родным и близким погибшего слова соболезнования.
«Быть воином – жить вечно!» – говорится в сообщении.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 23 февраля писал в своем Telegram- канале о том, как президент РФ Владимир Путин вручал Тибилову «Золотую звезду» Героя России в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. В числе его заслуг он упоминул участие в остановке прорыва вооруженных сил Украины (ВСУ) 5 января.
Тибилов – уроженец Северной Осетии. Он принимал участие в спецоперации на Украине с первого дня. В 2022 г. был награжден двумя орденами Мужества за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в зоне боевых действий.