Хинштейн: часть населенных пунктов Курской области «снесены с лица земли»

Хинштейн был назначен на пост врио губернатора Курской области Путиным. Это случилось 5 декабря, спустя почти четыре месяца после вторжения ВСУ в регион. В указе Путина решение о смене главы объясняется тем, что предыдущий губернатор Алексей Смирнов подал в отставку по собственному желанию. Позже, в ночь на 6 декабря, Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что переходит на новое место службы «по решению руководства».