Хинштейн: часть населенных пунктов Курской области «снесены с лица земли»
Некоторые населенные пункты в Курской области, находящиеся в зоне боевых действий, частично или полностью «снесены с лица земли». Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн, видео с заявлением опубликовано в его Telegram-канале.
По его словам, количество населенных пунктов, пострадавших от действий вооруженных сил Украины (ВСУ), назвать невозможно до полного освобождения территории. «С высокой вероятностью понимаем, что многие из них [города, поселки, села] или часть из них либо полностью, либо частично снесены с лица земли», – отметил он.
19 декабря президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что Курская область будет полностью восстановлена. По словам главы государства, в регионе будут выдаваться и сертификаты на восстановление жилья.
Боевые действия в Курской области ведутся с 6 августа 2024 г. после вторжения украинских военных. В регионе объявлены режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального характера.
Хинштейн был назначен на пост врио губернатора Курской области Путиным. Это случилось 5 декабря, спустя почти четыре месяца после вторжения ВСУ в регион. В указе Путина решение о смене главы объясняется тем, что предыдущий губернатор Алексей Смирнов подал в отставку по собственному желанию. Позже, в ночь на 6 декабря, Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что переходит на новое место службы «по решению руководства».