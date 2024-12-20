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Хинштейн: часть населенных пунктов Курской области «снесены с лица земли»

Ведомости

Некоторые населенные пункты в Курской области, находящиеся в зоне боевых действий, частично или полностью «снесены с лица земли». Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн, видео с заявлением опубликовано в его Telegram-канале.

По его словам, количество населенных пунктов, пострадавших от действий вооруженных сил Украины (ВСУ), назвать невозможно до полного освобождения территории. «С высокой вероятностью понимаем, что многие из них [города, поселки, села] или часть из них либо полностью, либо частично снесены с лица земли», – отметил он.

19 декабря президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что Курская область будет полностью восстановлена. По словам главы государства, в регионе будут выдаваться и сертификаты на восстановление жилья. 

Боевые действия в Курской области ведутся с 6 августа 2024 г. после вторжения украинских военных. В регионе объявлены режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального характера.

Хинштейн был назначен на пост врио губернатора Курской области Путиным. Это случилось 5 декабря, спустя почти четыре месяца после вторжения ВСУ в регион. В указе Путина решение о смене главы объясняется тем, что предыдущий губернатор Алексей Смирнов подал в отставку по собственному желанию. Позже, в ночь на 6 декабря, Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что переходит на новое место службы «по решению руководства».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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