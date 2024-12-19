Путин пообещал помочь с выплатами бойцам в Курской области

Путин пообещал помочь с выплатами бойцам в Курской областиСейчас они не считаются участниками спецоперации
Президент РФ Владимир Путин пообещал, что бойцы, освобождающие Курскую область, получат выплаты, которые полагаются участникам спецоперации. Об этом он заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией.
Сейчас военнослужащие в Курской области являются участниками контртеррористической операции (КТО), у них нет статуса участников спецоперации, это сказывается на выплатах, сообщил ведущий прямой линии, военный корреспондент «Первого канала» Дмитрий Кулько.
«Все поправим, все получат все, что причитается военнослужащим, которые исполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения. Пересчитаем и задним числом», – заявил Путин.
Кулько зачитал два обращения от жен военнослужащих: «Мой муж служит в штурмовой роте, находится в Курской области, выполняет боевые задания. В октябре и ноябре получил денежное довольствие 42 000 руб., хотя он на боевых позициях. Многие бойцы уже по 3-4 месяца не получают боевые суточные выплаты. Аргументируют тем, что они находятся в зоне КТО, а не СВО».
Ситуация в регионе
Боевые действия в Курской области ведутся с 6 августа 2024 г. после вторжения украинских военных. В Курской области с 10 августа введен режим контртеррористической операции (КТО). Он вводится для пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства. Помимо режима КТО, в регионе объявлен режим чрезвычайная ситуация федерального характера.
Второе обращение звучало так: «В Курской области платят денежное довольствие в размере 25 000 руб. ежемесячно, а не 210 000 руб., как обещают в контрактах Министерства обороны».
Путин отметил, что эту ситуацию «можно и нужно» исправить. «Это наше упущение. Для меня это не неожиданная информация», – сказал президент.
Он предположил, что, вероятно, была категория военнослужащих, которая «раньше не принимала вообще никакого участия, не воевала на линии боевого соприкосновения, сразу попала в Курскую область и не попала в категорию участников специальной военной операции».
Бойцы, которые воевали на других участках фронта, являются участниками боевых действий, сказал президент. «Если их переместили в Курскую область, они все получают, должны получать. Я проверю. <...> Я прошу прощения, но это все будет исправлено. Жалко, что и военное ведомство не обратило на это внимание – все-таки это прежде всего их обязанность», – заявил Путин.
В августе председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) и депутат, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин направили на заключение в правительство законопроект с поправками к закону «О ветеранах». В нем предлагается давать статус ветерана вне зависимости от рода войск и основания службы.
«Надеюсь, теперь правительство подготовит положительное заключение. Убежден, что уже в весеннюю сессию эти поправки могут быть рассмотрены и приняты», – написал Нилов в своем Telegram-канале 19 декабря во время прямой линии президента.
Первый заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов («Единая Россия») Елена Цунаева также уверена, что теперь законопроект «получит ускорение». «К сожалению, очень долго действительно рассматривается этот законопроект. Мы уже повторно обращались и в Министерство обороны, чтобы ускорили рассмотрение. Надеюсь, после прямой линии, конкретных указаний дело сдвинется. <...> Правительство видит, что его нужно доработать и учесть все категории участников. <...> именно по этой причине оно затормозило рассмотрение вопроса», - сказала она «Ведомостям».
На вопрос о количестве участников КТО в Курской области, она затруднилась ответить. «Я думаю, на этот вопрос никто не ответит. Мы же еще понимаем, что там есть волонтерские организации, которые помогают вывозить мирных жителей. Здесь тоже нужно принимать определенные решения. И погибшие есть», – заключила Цунаева.