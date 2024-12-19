Путин пообещал помочь с выплатами бойцам в Курской области

Первый заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов («Единая Россия») Елена Цунаева также уверена, что теперь законопроект «получит ускорение». «К сожалению, очень долго действительно рассматривается этот законопроект. Мы уже повторно обращались и в Министерство обороны, чтобы ускорили рассмотрение. Надеюсь, после прямой линии, конкретных указаний дело сдвинется. <...> Правительство видит, что его нужно доработать и учесть все категории участников. <...> именно по этой причине оно затормозило рассмотрение вопроса», - сказала она «Ведомостям».