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Президент РФ: Курская область будет полностью восстановлена

Ведомости

Курская область будет полностью восстановлена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Все будет восстановлено. Даже не может быть никаких сомнений. Будем восстанавливать и дорожную сеть, и коммунальную инфраструктуру, и объекты социального назначения, школы, детские сады. Будем восстанавливать клубы, жилье», – подчеркнул Путин.

По словам президента, в Курской области будут выдаваться и сертификаты на восстановление жилья. Тем, кто хочет переехать, будут помогать переезжать в другие регионы. Уже сейчас на эти цели выделено 108 млрд руб., первые деньги уже получены.

Александр Хинштейн, назначенный врио губернатора региона, – «человек опытный, умеющий работать напрямую с людьми», поэтому «индивидуальная работа с каждым будет налажена».

Боевые действия в Курской области ведутся с 6 августа 2024 г. после вторжения украинских военных. В регионе объявлены режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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