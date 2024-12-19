Президент РФ: Курская область будет полностью восстановлена
Курская область будет полностью восстановлена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
«Все будет восстановлено. Даже не может быть никаких сомнений. Будем восстанавливать и дорожную сеть, и коммунальную инфраструктуру, и объекты социального назначения, школы, детские сады. Будем восстанавливать клубы, жилье», – подчеркнул Путин.
По словам президента, в Курской области будут выдаваться и сертификаты на восстановление жилья. Тем, кто хочет переехать, будут помогать переезжать в другие регионы. Уже сейчас на эти цели выделено 108 млрд руб., первые деньги уже получены.
Александр Хинштейн, назначенный врио губернатора региона, – «человек опытный, умеющий работать напрямую с людьми», поэтому «индивидуальная работа с каждым будет налажена».
Боевые действия в Курской области ведутся с 6 августа 2024 г. после вторжения украинских военных. В регионе объявлены режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального характера.