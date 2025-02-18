Путин поручил создать план восстановления Курской области
Президент РФ Владимир Путин поручил руководству Курской области подготовить программу восстановления районов, пострадавших в результате боевых действий с вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом он заявил на заседании правительства, обращаясь к врио губернатора Александру Хинштейну.
«К моменту изгнания противника из отдельных районов Курской области нужно будет подготовить программу восстановления пострадавших районов. <…> Основные хотя бы параметры этой программы должны быть подготовлены в ближайшее время, чтобы мы понимали, что должны будем делать по отдельным направлениям после того, как будут созданы необходимые условия с точки зрения обеспечения безопасности», – сказал Путин.
Он уточнил, что нужно предусмотреть поддержку со стороны правительства по восстановлению социальных объектов, дорог, транспортной и другой инфраструктуры, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, пострадавшему бизнесу.
Президент в ходе совещания также поручил выплачивать жителям Курской области, утратившим свое имущество, 65 000 руб. ежемесячно до полного освобождения региона от украинских военных.
ВСУ нарушили госграницу и вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г., где уже более полугода ведут бои с российскими войсками. В регионе был объявлен режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. Власти Украины заявляли, что операция на курском направлении должна была отвлечь Вооруженные силы России с других участков фронта и усилить позиции республики на потенциальных переговорах о завершении конфликта. 17 января 2025 г. Минобороны РФ сообщило об освобождении около 801 кв. км, или 63% территории, изначально занятой ВСУ после вторжения в августе.