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Путин поручил создать план восстановления Курской области

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил руководству Курской области подготовить программу восстановления районов, пострадавших в результате боевых действий с вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом он заявил на заседании правительства, обращаясь к врио губернатора Александру Хинштейну.

«К моменту изгнания противника из отдельных районов Курской области нужно будет подготовить программу восстановления пострадавших районов. <…> Основные хотя бы параметры этой программы должны быть подготовлены в ближайшее время, чтобы мы понимали, что должны будем делать по отдельным направлениям после того, как будут созданы необходимые условия с точки зрения обеспечения безопасности», – сказал Путин.

Он уточнил, что нужно предусмотреть поддержку со стороны правительства по восстановлению социальных объектов, дорог, транспортной и другой инфраструктуры, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, пострадавшему бизнесу.

Президент в ходе совещания также поручил выплачивать жителям Курской области, утратившим свое имущество, 65 000 руб. ежемесячно до полного освобождения региона от украинских военных. 

ВСУ нарушили госграницу и вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г., где уже более полугода ведут бои с российскими войсками. В регионе был объявлен режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. Власти Украины заявляли, что операция на курском направлении должна была отвлечь Вооруженные силы России с других участков фронта и усилить позиции республики на потенциальных переговорах о завершении конфликта. 17 января 2025 г. Минобороны РФ сообщило об освобождении около 801 кв. км, или 63% территории, изначально занятой ВСУ после вторжения в августе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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