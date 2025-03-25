Хинштейн: из курского приграничья эвакуировали 606 мирных жителей

6 августа 2024 г. украинская армия вторглась в Курскую область, в регионе были объявлены режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. Минобороны РФ сообщало, что изначально украинские войска заняли 1268 кв. км. К 12 марта российская армия вернула контроль над 86% от занятой вооруженными силами Украины (ВСУ) территории региона (более 1100 кв. км). 14 марта российское оборонное ведомство заявило, что за неделю под контроль Вооруженных сил РФ вернулись 29 населенных пунктов региона, в том числе днем ранее был освобожден город Суджа. На следующий день Хинштейн заявил, что в Курской области найдены 378 человек, которые числились пропавшими после украинского вторжения.