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Хинштейн: из курского приграничья эвакуировали 606 мирных жителей

Ведомости

Из освобожденных населенных пунктов Курской области с 12 марта эвакуировано 606 человек, включая 16 детей, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

В пунктах временного размещения в регионе находятся 246 человек, вывезенных из освобожденного приграничья, еще 360 отправились к родным и близким. С эвакуированными работают медики, психологи, социальные и юридические службы. По словам Хинштейна, жители обеспечены всем необходимым. Глава региона добавил, что работа по эвакуации граждан продолжается.

22 марта Хинштейн сообщал о 571 эвакуированном. Тогда он обращал внимание на то, что освобожденная территория по сей день подвержена атакам со стороны Украины. По его словам, военные и волонтеры, невзирая на опасность, эвакуируют людей из-под огня и передают сотрудникам Росгвардии, полиции, МЧС, медикам, водителям, которые находятся «вблизи небезопасной территории, чтобы оказать курянам необходимую первую помощь».

6 августа 2024 г. украинская армия вторглась в Курскую область, в регионе были объявлены режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. Минобороны РФ сообщало, что изначально украинские войска заняли 1268 кв. км. К 12 марта российская армия вернула контроль над 86% от занятой вооруженными силами Украины (ВСУ) территории региона (более 1100 кв. км). 14 марта российское оборонное ведомство заявило, что за неделю под контроль Вооруженных сил РФ вернулись 29 населенных пунктов региона, в том числе днем ранее был освобожден город Суджа. На следующий день Хинштейн заявил, что в Курской области найдены 378 человек, которые числились пропавшими после украинского вторжения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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