Хинштейн: из курского приграничья эвакуировали 606 мирных жителей
Из освобожденных населенных пунктов Курской области с 12 марта эвакуировано 606 человек, включая 16 детей, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
В пунктах временного размещения в регионе находятся 246 человек, вывезенных из освобожденного приграничья, еще 360 отправились к родным и близким. С эвакуированными работают медики, психологи, социальные и юридические службы. По словам Хинштейна, жители обеспечены всем необходимым. Глава региона добавил, что работа по эвакуации граждан продолжается.
22 марта Хинштейн сообщал о 571 эвакуированном. Тогда он обращал внимание на то, что освобожденная территория по сей день подвержена атакам со стороны Украины. По его словам, военные и волонтеры, невзирая на опасность, эвакуируют людей из-под огня и передают сотрудникам Росгвардии, полиции, МЧС, медикам, водителям, которые находятся «вблизи небезопасной территории, чтобы оказать курянам необходимую первую помощь».
6 августа 2024 г. украинская армия вторглась в Курскую область, в регионе были объявлены режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. Минобороны РФ сообщало, что изначально украинские войска заняли 1268 кв. км. К 12 марта российская армия вернула контроль над 86% от занятой вооруженными силами Украины (ВСУ) территории региона (более 1100 кв. км). 14 марта российское оборонное ведомство заявило, что за неделю под контроль Вооруженных сил РФ вернулись 29 населенных пунктов региона, в том числе днем ранее был освобожден город Суджа. На следующий день Хинштейн заявил, что в Курской области найдены 378 человек, которые числились пропавшими после украинского вторжения.