ВС РФ вернули контроль над 29 населенными пунктами в Курской области за неделю

12 марта в Курской области побывал президент России Владимир Путин, его визит стал первым после вторжения украинских военных в регион. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил главе государства, что российская армия вернула контроль над 86% территории региона, ранее занятой ВСУ, ее общая площадь превышает 1100 кв. км. В ходе посещения Курской области Путин впервые с начала спецоперации на Украине в 2022 г. появился не в официальном костюме, а в военной форме.