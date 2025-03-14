ВС РФ вернули контроль над 29 населенными пунктами в Курской области за неделю
Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России восстановили контроль над 29 населенными пунктами в Курской области за неделю, сообщает Минобороны РФ.
Населенные пункты были освобождены от вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате решительных действий группировки войск «Север». Имеются в виду Суджа, Викторовка, Николаевка, Старая Сорочина, Лебедевка, Косица, Малая Локня, Черкасское Поречное, Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Кубаткин, Колмаков, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный, Казачья Локня, Первый Княжий, Второй Княжий, Замостье, Мирный, Подол, Меловой, Гончаровка Курской области, а также Новенькое Сумской области.
12 марта в Курской области побывал президент России Владимир Путин, его визит стал первым после вторжения украинских военных в регион. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил главе государства, что российская армия вернула контроль над 86% территории региона, ранее занятой ВСУ, ее общая площадь превышает 1100 кв. км. В ходе посещения Курской области Путин впервые с начала спецоперации на Украине в 2022 г. появился не в официальном костюме, а в военной форме.
Успешное продвижение российской армии на курском направлении происходит на фоне предложения о 30-дневном прекращении огня на Украине, на которое Киев согласился в ходе встречи с американской стороной в саудовской Джидде 11 марта. 13 марта в Москву прибыл для переговоров спецпосланник президента США Стив Уиткофф. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Уиткофф представил российской стороне дополнительную информацию о прошедших переговорах украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Путин также передал через Уиткоффа президенту США Дональду Трампу дополнительные сигналы.
13 марта Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Москва поддерживает идею перемирия, но сохраняются некоторые вопросы, которые необходимо обсудить с американской стороной.