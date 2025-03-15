Песков: время сложить оружие у ВСУ в Курской области сокращается

11 марта Вашингтон и Киев опубликовали совместное заявление, где говорится о согласии Украины прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления по взаимному согласию. Путин позднее заявил, что Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия, но исходит из того, что это предложение должно привести к долгосрочному миру.