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Песков: время сложить оружие у ВСУ в Курской области сокращается

Путин предложил ВСУ сдаться в плен и гарантировал достойное обращение
Ведомости

Предложение российского президента Владимира Путина украинским силам в Курской области еще действует, но время истекает, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин ранее пообещал обеспечить безопасность солдатам ВСУ, если те сложат оружие и сдадутся в плен добровольно.

«Пока действует. У них время сокращается, как шагреневая кожа», – сказал представитель Кремля.

14 марта Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности заявил, что ознакомился с предложением президента США Дональда Трампа, в котором американский лидер настоятельно попросил «пощадить» солдат вооруженных сил Украины, части которых заблокированы в Курской области. Российский президент сказал, что относится к призыву Трампа с пониманием.

Он подчеркнул, что в случае если украинские войска сложат оружие и сдадутся в плен добровольно, им будет обеспечена безопасность. Но для эффективной реализации такого сценария, указал он, необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины.

«Им [ВСУ] будут гарантированы жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами РФ», – говорил Путин.

11 марта Вашингтон и Киев опубликовали совместное заявление, где говорится о согласии Украины прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления по взаимному согласию. Путин позднее заявил, что Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия, но исходит из того, что это предложение должно привести к долгосрочному миру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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