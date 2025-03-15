Песков: время сложить оружие у ВСУ в Курской области сокращается

Песков: время сложить оружие у ВСУ в Курской области сокращаетсяПутин предложил ВСУ сдаться в плен и гарантировал достойное обращение
Предложение российского президента Владимира Путина украинским силам в Курской области еще действует, но время истекает, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин ранее пообещал обеспечить безопасность солдатам ВСУ, если те сложат оружие и сдадутся в плен добровольно.
«Пока действует. У них время сокращается, как шагреневая кожа», – сказал представитель Кремля.
14 марта Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности заявил, что ознакомился с предложением президента США Дональда Трампа, в котором американский лидер настоятельно попросил «пощадить» солдат вооруженных сил Украины, части которых заблокированы в Курской области. Российский президент сказал, что относится к призыву Трампа с пониманием.
Он подчеркнул, что в случае если украинские войска сложат оружие и сдадутся в плен добровольно, им будет обеспечена безопасность. Но для эффективной реализации такого сценария, указал он, необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины.
«Им [ВСУ] будут гарантированы жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами РФ», – говорил Путин.
11 марта Вашингтон и Киев опубликовали совместное заявление, где говорится о согласии Украины прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления по взаимному согласию. Путин позднее заявил, что Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия, но исходит из того, что это предложение должно привести к долгосрочному миру.