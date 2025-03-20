Силы ПВО уничтожили 132 украинских беспилотника над регионами России

Наибольшее число беспилотников – 54 – российские военные сбили над Саратовской областью, еще 40 – над Воронежской. В небе над территорией Белгородской области было ликвидировано 22 БПЛА, над Ростовской – девять. По три беспилотника было нейтрализовано над Курской областью и Крымом. Один БПЛА был уничтожен над Липецкой областью.