Силы ПВО уничтожили 132 украинских беспилотника над регионами России
Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено 132 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в ночь на 20 марта, говорится в сообщении Минобороны России.
Наибольшее число беспилотников – 54 – российские военные сбили над Саратовской областью, еще 40 – над Воронежской. В небе над территорией Белгородской области было ликвидировано 22 БПЛА, над Ростовской – девять. По три беспилотника было нейтрализовано над Курской областью и Крымом. Один БПЛА был уничтожен над Липецкой областью.
Ранним утром 20 марта Росавиация установила в аэропортах Самары («Курумоч») и Саратова («Гагарин») временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По словам пресс-секретаря ведомства Артема Кореняко, мера необходима для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
При атаке БПЛА на Саратовскую область в Энгельсской городской клинической больнице №1 частично выбило окна, одна женщина пострадала. Частично окна были выбиты также в двух детских садах и школе города, детей в это время в зданиях не было. 20 марта занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционном формате, сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что БПЛА были уничтожены в трех районах и двух городских округах региона, включая Воронеж. Пострадавших и разрушений, предварительно, нет.