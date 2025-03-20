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Силы ПВО уничтожили 132 украинских беспилотника над регионами России

Ведомости

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено 132 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в ночь на 20 марта, говорится в сообщении Минобороны России.

Наибольшее число беспилотников – 54 – российские военные сбили над Саратовской областью, еще 40 – над Воронежской. В небе над территорией Белгородской области было ликвидировано 22 БПЛА, над Ростовской – девять. По три беспилотника было нейтрализовано над Курской областью и Крымом. Один БПЛА был уничтожен над Липецкой областью.

Ранним утром 20 марта Росавиация установила в аэропортах Самары («Курумоч») и Саратова («Гагарин») временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По словам пресс-секретаря ведомства Артема Кореняко, мера необходима для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

При атаке БПЛА на Саратовскую область в Энгельсской городской клинической больнице №1 частично выбило окна, одна женщина пострадала. Частично окна были выбиты также в двух детских садах и школе города, детей в это время в зданиях не было. 20 марта занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционном формате, сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что БПЛА были уничтожены в трех районах и двух городских округах региона, включая Воронеж. Пострадавших и разрушений, предварительно, нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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