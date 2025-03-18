В Киеве рассматривают замену Сырскому из-за неудач в Курской области

Известно, что Александру Сырскому 59 лет. В начале операции на территории Украины он командовал группировкой сил в Киеве. До этого же он возглавлял Сухопутные войска страны. На посту главкома ВСУ Сырский находится с февраля 2024 г., сменив на этой должности Валерия Залужного.