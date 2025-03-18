В Киеве рассматривают замену Сырскому из-за неудач в Курской области
Киев рассматривает возможность замены главнокомандующего вооруженных сил Украины Александра Сырского после неудач в Курской области. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.
По словам парламентария, потенциальным преемником Сырского может стать Евгений Мойсюк, который сейчас занимает пост заместителя министра обороны Украины. Источник информации Гончаренко не уточнил.
Известно, что Александру Сырскому 59 лет. В начале операции на территории Украины он командовал группировкой сил в Киеве. До этого же он возглавлял Сухопутные войска страны. На посту главкома ВСУ Сырский находится с февраля 2024 г., сменив на этой должности Валерия Залужного.
12 марта президент России Владимир Путин впервые посетил Курскую область с момента начала вторжения украинских войск. Там глава страны провел совещание в одном из пунктов управления курской группировкой ВС РФ. Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов сообщил президенту о восстановлении контроля над более чем 86% территории региона, ранее занятой украинскими войсками. Сообщалось, что ее общая площадь превышает 1100 кв. км.
14 марта Минобороны РФ заявило о восстановлении контроля над 29 населенными пунктами за неделю, среди которых в том числе город Суджа.