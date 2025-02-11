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Курские участники спецоперации будут получать выплаты за каждое ранение

Ведомости

Участники спецоперации, которые участвовали в боях в Курской области, будут получать региональные выплаты за каждое ранение, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В сообщении указано, что раньше выплата предоставлялась единоразово, независимо от количества ранений. Военнослужащим также теперь не нужно предоставлять справку об участии в спецоперации. Это нововведение должно упростить процесс получения помощи. Хинштейн заявил, что соответствующие изменения внесены в постановление областной администрации.

Хинштейн сообщил, что встречался с социальными координаторами фонда «Защитники Отечества», которые рассказали, что военным, которые участвовали в боях в Курской области, для получения региональной выплаты за ранение необходимо предоставить справку из воинской части. Но при этом у них на руках есть заключение военно-врачебной комиссии, где зафиксированы обстоятельства ранения.

По словам врио губернатора, первые выплаты за повторные ранения уже произведены.

Для того чтобы получить выплату, военному необходимо обратиться в орган социальной защиты по месту жительства. При себе ему необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и справку военно-врачебной комиссии о тяжести ранения или другие медицинские документы при отсутствии справки. Все остальные документы органы соцзащиты запросят сами.

23 января премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что правительство выделит фонду «Защитники Отечества» более 11,3 млрд руб. на единовременные выплаты участникам спецоперации, которые получили ранение, повлекшее наступление инвалидности. Средства будут направлены из федерального бюджета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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