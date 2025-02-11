Курские участники спецоперации будут получать выплаты за каждое ранение
Участники спецоперации, которые участвовали в боях в Курской области, будут получать региональные выплаты за каждое ранение, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
В сообщении указано, что раньше выплата предоставлялась единоразово, независимо от количества ранений. Военнослужащим также теперь не нужно предоставлять справку об участии в спецоперации. Это нововведение должно упростить процесс получения помощи. Хинштейн заявил, что соответствующие изменения внесены в постановление областной администрации.
Хинштейн сообщил, что встречался с социальными координаторами фонда «Защитники Отечества», которые рассказали, что военным, которые участвовали в боях в Курской области, для получения региональной выплаты за ранение необходимо предоставить справку из воинской части. Но при этом у них на руках есть заключение военно-врачебной комиссии, где зафиксированы обстоятельства ранения.
По словам врио губернатора, первые выплаты за повторные ранения уже произведены.
Для того чтобы получить выплату, военному необходимо обратиться в орган социальной защиты по месту жительства. При себе ему необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и справку военно-врачебной комиссии о тяжести ранения или другие медицинские документы при отсутствии справки. Все остальные документы органы соцзащиты запросят сами.
23 января премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что правительство выделит фонду «Защитники Отечества» более 11,3 млрд руб. на единовременные выплаты участникам спецоперации, которые получили ранение, повлекшее наступление инвалидности. Средства будут направлены из федерального бюджета.