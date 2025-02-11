Курские участники спецоперации будут получать выплаты за каждое ранение

Хинштейн сообщил, что встречался с социальными координаторами фонда «Защитники Отечества», которые рассказали, что военным, которые участвовали в боях в Курской области, для получения региональной выплаты за ранение необходимо предоставить справку из воинской части. Но при этом у них на руках есть заключение военно-врачебной комиссии, где зафиксированы обстоятельства ранения.