КС защитил право военных на индексацию выплат за травмы на службе

КС защитил право военных на индексацию выплат за травмы на службеРешение коснется в первую очередь тех, кто начал получать компенсации до 2012 года
Конституционный суд (КС) защитил право россиян на индексацию ежемесячной выплаты, которая возмещает вред здоровью вследствие военной травмы. С жалобой в наивысшую инстанцию обратился Сергей Бондарь, получивший военную травму в 2002 г. во время командировки в Чечню, ему присвоена инвалидность III группы.
Заявитель оспаривал конституционность положений частей закона о денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат, следует из его жалобы (есть в распоряжении «Ведомостей»). Обжалуемые нормы закона устанавливают размер выплат по военной травме для граждан с III группой инвалидности и ежегодную индексацию этих выплат по решению правительства. Еще одна норма сохраняет размер предыдущих ежемесячных выплат раненым военнослужащим, если такая сумма больше установленной в законе.
С 2007 г. Бондарь получал выплаты по нормам Гражданского кодекса (ст. 59 ГК) по решению Азовского городского суда, так как действующий закон о довольствии военнослужащих вступил в силу только 1 января 2012 г. Размер выплат Бондарю изначально составлял 8371 руб., а в 2012 г. тот же суд определил увеличить ему выплаты до 13 961 руб. и индексировать их в дальнейшем согласно законодательству. Но уже с начала 2015 г. индексация выплат Бондарю не проводилась, сказано в документе.
Нижестоящие судебные инстанции отказывали Бондарю в продолжении индексации выплат, аргументируя решение тем, что он получает их в индивидуальном порядке по нормам ГК, а не по закону о довольствии военнослужащих. Суды указывали, что размер выплат Бондарю превышает сумму аналогичной ежемесячной компенсации по закону о довольствии. Этот документ вступил силу в 2012 г., и для инвалидов III группы он устанавливает выплаты по травме в размере 2800 руб.
Что относится к военным травмам
Военной травмой признается ранение, контузия, увечье или заболевание, которое военнослужащий получил при исполнении обязанностей военной службы, следует из обзора президиума Верховного суда от 23 декабря 2015 г. Выплаты по такой травме предусмотрены не только военнослужащим, но и гражданам, подпавшим под мобилизацию или проходящим военные сборы, следует из закона о воинской обязанности и военной службе (ст. 37 № 53-ФЗ от 28.03.1998).
Рассмотрев жалобу заявителя, КС не нашел оснований признать оспариваемые положения неконституционными. При этом суд указал, что получаемые Бондарем компенсации по нормам ГК также должны индексироваться. Дело заявителя подлежит пересмотру.
Отказ судов индексировать выплату Бондарю приводил бы «к снижению ее реального содержания», поясняется в постановлении КС. Назначение такой выплаты презюмирует «наличие вины органов военного управления и воинских должностных лиц» в полученной травме, дополняется там. Поэтому отказ от индексации умаляет право каждого на возмещение вреда от действий органов власти и нарушает принцип справедливости, уточняется в документе.
Это решение не затронет участников спецоперации и первую очередь защищает права инвалидов и членов семей погибших военнослужащих, которые начали получать выплату до 1 января 2012 г., заявил «Ведомостям» партнер консалтингового бюро Т&M Гарегин Митин. Военнослужащих, получающих выплаты по нормам ГК, «вряд ли очень много», так как такие компенсации требуют установления вины госорганов или их должностных лиц в причинении вреда, дополнил военный юрист Юрий Лямин.
По мнению Митина, роль КС в защите прав инвалидов, пенсионеров и ветеранов велика. Особенно она проявилась в 1990-х гг., когда КС постановил возмещать вред таким категориям граждан на основе принципа максимально возможного использования средств, имеющихся у государства, пояснил он.