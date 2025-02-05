КС защитил право военных на индексацию выплат за травмы на службе

С 2007 г. Бондарь получал выплаты по нормам Гражданского кодекса (ст. 59 ГК) по решению Азовского городского суда, так как действующий закон о довольствии военнослужащих вступил в силу только 1 января 2012 г. Размер выплат Бондарю изначально составлял 8371 руб., а в 2012 г. тот же суд определил увеличить ему выплаты до 13 961 руб. и индексировать их в дальнейшем согласно законодательству. Но уже с начала 2015 г. индексация выплат Бондарю не проводилась, сказано в документе.