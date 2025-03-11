За ночь над российскими регионами сбили 337 украинских беспилотников
Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотных летательных аппаратов в 10 регионах РФ. Об этом сообщило Минобороны России.
Больше всего БПЛА – 126 – было нейтрализовано в Курской области. Еще 91 – в Подмосковье.
Кроме того, 38 беспилотников были сбиты в Брянской области, 25 – в Белгородской, 22 БПЛА – в Рязанской, 10 – в Калужской, по восемь – в Липецкой и Орловской областях, шесть – в Воронежской и три – в Нижегородской.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что, предварительно, в результате массовой атаки украинских БПЛА на Москву и Подмосковье погиб один человек, еще трое получили ранения. По информации, опубликованной на сайте агропромышленного холдинга «Мираторг», погибшим является сотрудник предприятия. Еще двое работников пострадали, их доставили в лечебные учреждения Видного и Домодедова. Глава Домодедова Евгения Хрусталева уточняла, что на парковке «Мираторга» произошел пожар, на месте работают специалисты. По словам Воробьева, обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, были повреждены как минимум семь квартир дома на Северном шоссе. Эвакуированы 12 человек, включая трех детей.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате падения обломков БПЛА были повреждены восемь частных домов в региональном центре и четыре автомобиля. Обошлось без жертв, к местам происшествия выехали дежурные и аварийные службы. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об отсутствии пострадавших при ночном налете БПЛА.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждении линии электропередачи в поселке Красная Яруга, электроснабжения лишились 36 населенных пунктов в Краснояружском районе и село Илек-Кошары и хутор Семейный Ракитянского района. В поселке Майский в Белгородском районе при атаке двух FPV-дронов были пробиты кровли двух частных домов. Частные дома также были повреждены в селе Нечаевка и в поселке Малиновка, в селе Доброе Грайворонского округа. В Валуйках после удара БПЛА загорелся жилой дом, а соседний дом был полностью разрушен. В шебекинском селе Муром из-за сброса взрывного устройства с беспилотника была разрушена кровля частного дома.
Росавиация установила ограничения на прием и выпуск самолетов в московских аэропортах «Жуковский», «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево», а также в нижегородском «Стригино» и в ярославском «Туношна».
В ночь на 10 марта над пятью регионами России были уничтожены девять украинских БПЛА. Три беспилотника были сбиты в небе над Самарской областью, еще по два – над Воронежской и Орловской областями. По одному БПЛА российские военные ликвидировали над территориями Белгородской и Курской областей.