За ночь над российскими регионами сбили 337 украинских беспилотников

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что, предварительно, в результате массовой атаки украинских БПЛА на Москву и Подмосковье погиб один человек, еще трое получили ранения. По информации, опубликованной на сайте агропромышленного холдинга «Мираторг», погибшим является сотрудник предприятия. Еще двое работников пострадали, их доставили в лечебные учреждения Видного и Домодедова. Глава Домодедова Евгения Хрусталева уточняла, что на парковке «Мираторга» произошел пожар, на месте работают специалисты. По словам Воробьева, обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, были повреждены как минимум семь квартир дома на Северном шоссе. Эвакуированы 12 человек, включая трех детей.