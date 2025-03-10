Силы ПВО уничтожили девять украинских БПЛА над пятью регионами РФ

В ночь на 9 марта российские военнослужащие перехватили и уничтожили 88 украинских БПЛА. Больше всего беспилотников – 52 – были ликвидированы в Белгородской области, еще 13 – в небе над Липецкой областью, девять – в Ростовской области, восемь – в Воронежской и три – в Астраханской областях. По одному БПЛА сбили в Краснодарском крае, Рязанской и Курской областях.