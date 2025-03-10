Силы ПВО уничтожили девять украинских БПЛА над пятью регионами РФ
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов над пятью регионами России в ночь на 10 марта. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Три беспилотника были нейтрализованы в небе над Самарской областью, еще по два – над Воронежской и Орловской областями. По одному БПЛА российские военные сбили над территориями Белгородской и Курской областей.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили БПЛА в двух районах. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.
В ночь на 9 марта российские военнослужащие перехватили и уничтожили 88 украинских БПЛА. Больше всего беспилотников – 52 – были ликвидированы в Белгородской области, еще 13 – в небе над Липецкой областью, девять – в Ростовской области, восемь – в Воронежской и три – в Астраханской областях. По одному БПЛА сбили в Краснодарском крае, Рязанской и Курской областях.